Ülkemizin içinde bulunduğu duruma bakılırsa başlıktaki durum gerçek oldu. Yani Türkiye PKK’ya yenildi. Yoksa hangi güç bizimle masaya oturup, kurulu düzenin ve devletin açık açık pay edilmesini isteme cesareti gösterebilir?

Demek ki yine Mondros’ta masadayız.

Demek ki “İstiklâl” uğruna kurup, Sevr’i yerle bir ederek, bin bir yoklukla şehit ola ola kurduğumuz Türkiye yenildi. Baksanıza hepimizin parası olan Türkiye Cumhuriyeti kasasından maaş alıp, milli Meclis’ten adamlar ne istiyor?

“Barış Masası” adı altında Türkiye’nin anayasal düzenini tartışıyor. Yetmiyor, “Anayasal düzeni dağıtın ve bize pay verin” diyor.

Olup bitenin Türkçesi bu.

Bölücü koro yalnız değil. İktidar partisinin grup başkan vekili Özlem zengin: Anayasanın ilk dört maddesi dahil, “Her şey tartışılabilir” diyecek cüreti gösteriyorsa sahiden biz yenilmişiz de haberimiz yok. Türk devleti yenilmeseydi bu vekil böyle konuşabilir miydi? Ağzını açıp tek kelime söyleyecek gücü kendisinde bulabilir miydi?

Milliyetçi olduğunu sandığımız bir partinin genel başkanı teröristbaşını Meclis’e çağırır “Gelsin konuşsun” diye haykırabilir miydi?

Varsayın ki Atatürk sağ.

Varsayın ki İnönü de başbakan.

Kâzım Karabekir Paşa, Mareşal Fevzi Çakmak herkesin gözünün içine bakıyor.

Varsayın ki Türk Genelkurmayı teröristleri şimdi olduğu gibi yenmiş olsun.

Hangi güç, hangi siyasetçi, Hangi milletvekili teröristbaşına “Kurucu önder” diyerek onu Türk devletinin muhatabı olarak gösterebilirdi?

Yürek ister.

Yaa!

Bir de bugüne ve şimdiye bakın.

Türkiye’nin içine düşürüldüğü acze, manzaraya bakın.

Bölücü partinin genel başkanı T. Bakırhan, Sanki Sevr’de, Mondros’taymışız gibi bizden ne istiyor: "Herkese aynı nazardan bakan ve herkesi kapsayan anayasal bir yurttaşlık.”

Anayasada hepimiz eşit değilmişiz gibi.

Başka?

"Ana dilde eğitim hakkı" istiyor.

Sanki anadil ya da diller yasakmış gibi. "Yerelin sözünün duyulduğu, kararının yerelden filizlendiği bir demokrasi istiyoruz." diyor.

Buna özerklik derler. Devlet içinde devlet olalım diyor.

Devam ediyor.

"Terörle Mücadele Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve infaz yasası başta olmak üzere temel yasalarda acilen düzenlemeler yapılsın."

Tüm teröristlerin başarısı kanunla ödüllendirilsin, biz de onları kahramanlar gibi karşılayalım diyor.

"Hakikat, adalet ve onarım eksenli bir geçiş dönemi yasası çıkarılsın."

"Hasta ve siyasi tutsaklar bırakılsın, cezaevleri rahatlatılsın."

"Siyasi sebeplerle sürgünde bulunan yol arkadaşlarımızın bir an önce kendi topraklarına dönmesi sağlansın."

Sürgünü Türk devleti çıkarmış gibi anlatıyor.

Kısaca bize, yenildiniz teslim olun. Şartlarımızı kabul edin diyor.

Daha ne desin.

İşte bunun adına iktidar korosu başta olmak üzere komisyondakiler “Barış ve kardeşlik” diyor. Bu adamların “barış ve kardeşlik” dediği oluşum, ülkemizi ve istiklalimizi, savaşla kazandığımız Türkiye’yi bizden istiyor.

Böyle bir manzarada terörü yenmiş bir devlet görüntüsü var mı?

Yok!

Birinci Dünya Savaşını kayıp etmiş Osmanlı yöneticilerinin “Barış” dediği Mondros manzarası var.

Bu durumda “Önder Apo” dedikleri adam, Türkiye’ye karşı zafer kazanmış terörist general oluyor herhalde. Bu kadar yüceltip, ayağına TBMM üyelerini gönderecek kadar değer verdiklerine göre, yaptıklarının veya yapacaklarının bir anlamı olmalı değil mi? Yoksa ülkeyi kurtaran bir meclisin devamı olan kurumda, bunlar neden konuşulsun, değil mi?

Halbuki biz, “yıldırımlar yaratan bir ırkın ahfadıyız/ kanla, irfanla kurduk Cumhuriyeti” diye marş öğretip hep birlikte söylüyorduk.

Gururluyduk.

Peki, şimdi?

Şimdi birileri bizi, uygar, ileri, gelişmiş toplumlarla yarışan bir Avrupa veya Batı ülkesi standartlarından alıp, Orta Doğu ülkeleri kategorisine indirmeye çabalıyor. A Grubundan B Grubuna indiriyor.

“Muasır medeniyet” sözleri mazide kalsın, Orta Doğu İslam ülkeleri kategorisinde olmak bize yeter diyor. Tıpkı Suriye, Lübnan, Irak gibi çok parçalı olalım demek istiyor. Sonra başımıza bir de halife diktiler mi yerimiz netleşmiş olacak. Halifenin itaatkâr köleleri olarak her denileni yerine getireceğiz.

Bir şey daha: Asrın başında “kanla, irfanla Cumhuriyet kuran” milliyetçiler, asrın sonunda, bölücü PKK karşısında, Orta Doğu gibi çok parçalı ve bulutlu.

Bir gök gürültüsü çıksa da bulutlar dağılsa. Sert bir rüzgâr da olmalı. Uyanmamız lazım.