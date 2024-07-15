Demet Akalın 10 kilodan nasıl kurtulduğunu açıkladı

Önceki akşam Bodrum’da bir mekanda sahne alan Akalın, kilolu olduğu dönemde yaşadığı sıkıntıları anlattı.

Akalın, geçtiğimiz aylarda “Doktorum 6 kilo yağ aldı. Şimdiye dek 10 kilo verdim, daha da vereceğim. Diyet de yapıyorum. Hedefim 10 sene önceki kıyafetlere girebilmek” demişti.

Şu anki kilosundan memnun olduğunu söyleyen Demet Akalın, “Kilolu olduğum dönemimde hiç kimseyi görmek istemiyordum. Fotoğraf bile çektirmek istemiyordum. Geçen yıl bayağı bir sıkıntı yaşadım. Ben Okan kadar diyet yapsam 32 bedenle mankenliğe geri dönerim. O biraz abartıyor. Bavullarda bile yağsız pilav taşıyoruz" diye konuştu.