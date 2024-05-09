Demet Akalın 11 kilo vermesinin sırrını anlattı

Sanat hayatında yeni bir sayfa açan Akalın, "SEBEBİM" adlı ilk albümünü piyasaya sürdü. Ardından "SENİN ANAN GÜZEL Mİ?" single'ını çıkardı ve sahne dünyasının vazgeçilmez bir parçası haline geldi.

"UNUTTUM" adlı üçüncü albümüyle müzikseverlerin beğenisini kazanan Akalın, aldığı olumlu tepkilerle başarısını pekiştirdi. Uzun ve yoğun çalışmalarının ardından, radyo ve kulüplerde en çok istek alan "BANANE" albümüyle Türkiye'de adından sıkça söz ettirmeye devam etti.

2006 yılında "Kusursuz 19" albümüyle MÜ-YAP'tan altın ödül alan Akalın, aynı yıl Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde "Afedersin" şarkısıyla "En İyi Pop Kadın Sanatçı" ve "Yılın Şarkısı" ödüllerini kazandı. Kariyeri boyunca birçok ödülün sahibi oldu.