Demet Akalın 11 kilo vermesinin sırrını anlattı

Demet Akalın 11 kilo vermesinin sırrını anlattı
Kaynak: Haber Merkezi
Sahne tarzlarıyla dikkat çeken ve bu konuda ünlü isimlere eleştirilerde bulunan Demet Akalın, şimdilerde eski kıyafetlerine sığabilmek adına bir diyet sürecinden geçiyor. 11 kilo kaybeden Akalın'ın mide ameliyatı olup olmadığı merak konusu oldu. İşte Demet Akalın'dan gelen açıklama...
1/11
Demet Akalın 11 kilo vermesinin sırrını anlattı 1

TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programının sunucusu Demet Akalın, verdiği kilolarla adından söz ettiriyor.

2/11
Demet Akalın 11 kilo vermesinin sırrını anlattı 2

İşte Demet Akalın'dan gelen açıklama...

3/11
Demet Akalın 11 kilo vermesinin sırrını anlattı 3

Akalın, bayram döneminde kilo vermek için özel bir çaba sarf etmediğini dile getirdi.

4/11
Demet Akalın 11 kilo vermesinin sırrını anlattı 4

11 kilo kaybeden Akalın'ın mide operasyonu geçirdiği iddiaları ortaya atıldı.

5/11
Demet Akalın 11 kilo vermesinin sırrını anlattı 5

Ancak şarkıcı, kilo vermek amacıyla bir operasyon geçirdiğini belirtti.

6/11
Demet Akalın 11 kilo vermesinin sırrını anlattı 6

DOKTORU OPERASYONU İSTEMİYORDU

Demet Akalın, "Bu bir germe ameliyatı değil, daha çok küçük bir operasyon. Bayramda çalışmamamın sebebi buydu. Yaklaşık 11 kilo verdim ve daha fazlası gidecek" dedi ve ekledi:

7/11
Demet Akalın 11 kilo vermesinin sırrını anlattı 7

"Daha iyi olacağım. Doktorumu paylaşamıyorum, çünkü kendisi başta beni operasyon için kabul etmek istemedi. Eğer bir yanlışlık olursa, ona kızabilirim diye düşündü."

8/11
Demet Akalın 11 kilo vermesinin sırrını anlattı 8

Liposuction operasyonu geçirdiğini itiraf eden Akalın, "Doktorum 6 kilo yağ aldı. Diyet de yapıyorum ve hedefim, 10 yıl önceki kıyafetlerime tekrar girebilmek" ifadelerini kullandı.

9/11
Demet Akalın 11 kilo vermesinin sırrını anlattı 9

DEMET AKALIN KİMDİR?

Demet Akalın, 23 Nisan 1972'de Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde doğdu.

İlk ve orta öğrenimini Gölcük'te tamamladıktan sonra Gölcük Barbaros Hayrettin Lisesi'nden mezun oldu.

Küçük yaşlarda gazeteci ya da öğretmen olmayı hayal eden Akalın, dönemin zorlu üniversite sınavı şartları nedeniyle bu hayallerinden vazgeçmek zorunda kaldı.

1990 yılında Mayo Güzeli unvanını kazanan Akalın, Neşe Erberk ajansında mankenlik yapmaya başladı.

O dönemlerde mankenlik prestijli ve saygın bir meslek olarak görülüyordu.

Mankenlik kariyerinde zirveye ulaştığında, güzel sesinin farkına vararak şarkıcılığa adım attı ve ünlü gazinolarda sahne almaya başladı.

10/11
Demet Akalın 11 kilo vermesinin sırrını anlattı 10

Sanat hayatında yeni bir sayfa açan Akalın, "SEBEBİM" adlı ilk albümünü piyasaya sürdü. Ardından "SENİN ANAN GÜZEL Mİ?" single'ını çıkardı ve sahne dünyasının vazgeçilmez bir parçası haline geldi.

"UNUTTUM" adlı üçüncü albümüyle müzikseverlerin beğenisini kazanan Akalın, aldığı olumlu tepkilerle başarısını pekiştirdi. Uzun ve yoğun çalışmalarının ardından, radyo ve kulüplerde en çok istek alan "BANANE" albümüyle Türkiye'de adından sıkça söz ettirmeye devam etti.

2006 yılında "Kusursuz 19" albümüyle MÜ-YAP'tan altın ödül alan Akalın, aynı yıl Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde "Afedersin" şarkısıyla "En İyi Pop Kadın Sanatçı" ve "Yılın Şarkısı" ödüllerini kazandı. Kariyeri boyunca birçok ödülün sahibi oldu.

11/11
Demet Akalın 11 kilo vermesinin sırrını anlattı 11

2013'te "Popstar" yarışmasında Orhan Gencebay, Bülent Ersoy ve Serdar Ortaç ile birlikte jüri üyeliği yaptı.

Mankenlik kariyerinde ülke çapında tanınan Akalın, İbrahim Kutluay ile olan uzun süreli ilişkisiyle de magazin dünyasında sıkça yer buldu.

Evlilikleri:

1. Evliliği: Oğuz Kayhan ile Temmuz 2006'da evlendi ve üç ay sonra ayrıldı.

2. Evliliği: Önder Bekensir ile 22 Ocak 2010'da evlendi ve 27 Temmuz 2010'da boşandı.

3. Evliliği: 23 Nisan 2012'de Okan Kurt ile evlendi. 2014'te Hira adında bir kızları oldu. Çift, 11 Eylül 2018'de boşandı.

İlgili Haberler
Demet Akalın kiracısıyla yaşadığı sorunu anlattı. 'Bu ne ukalalık?'
Demet Akalın Survivor’da eleme konseyi düzenledi. Elenen isim bakın kim oldu?
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Demet Özdemir'in kırmızı elbisesine yoğum yağdı
Demet Özdemir'in kırmızı elbisesine yoğum yağdı
Estetik yaptıran Songül Karlı’yı görenler hayret etti
Estetik yaptıran Songül Karlı’yı görenler hayret etti
20 yıllık dostların eğlenceli gecesi. Bütün kızlar toplandık toplandık toplandık.
20 yıllık dostların eğlenceli gecesi. Bütün kızlar toplandık toplandık toplandık.
Ünlü oyuncu Netflix’in dizisinden atıldı. Cinsel saldırıyla suçlanmıştı
Ünlü oyuncu Netflix’in dizisinden atıldı. Cinsel saldırıyla suçlanmıştı
İsrail’e destek veren ünlü oyuncuya metro istasyonunda büyük şok
İsrail’e destek veren ünlü oyuncuya metro istasyonunda büyük şok
Ünlü rapçi Drake'in evine silahlı saldırı: Bir çalışanı vuruldu
Ünlü rapçi Drake'in evine silahlı saldırı: Bir çalışanı vuruldu