Demet Akalın 11 kilo vermesinin sırrını anlattı

DEMET AKALIN KİMDİR?
Demet Akalın, 23 Nisan 1972'de Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde doğdu.
İlk ve orta öğrenimini Gölcük'te tamamladıktan sonra Gölcük Barbaros Hayrettin Lisesi'nden mezun oldu.
Küçük yaşlarda gazeteci ya da öğretmen olmayı hayal eden Akalın, dönemin zorlu üniversite sınavı şartları nedeniyle bu hayallerinden vazgeçmek zorunda kaldı.
1990 yılında Mayo Güzeli unvanını kazanan Akalın, Neşe Erberk ajansında mankenlik yapmaya başladı.
O dönemlerde mankenlik prestijli ve saygın bir meslek olarak görülüyordu.
Mankenlik kariyerinde zirveye ulaştığında, güzel sesinin farkına vararak şarkıcılığa adım attı ve ünlü gazinolarda sahne almaya başladı.