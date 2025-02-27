Demet Akalın cezaevinde konser verdi

Kaynak: Haber Merkezi
Demet Akalın cezaevinde konser verdi

Ünlü Şarkıcı Demet Akalın Bakırköy Kapalı Cezaevi'nde kadın mahkumlarla buluştu.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Bakırköy Kapalı Cezaevi'nde konser verdi.

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Cezaevindeki kadın mahkumlar için şarkı söyleyen Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

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"İstanbul Eğitim Merkezi infaz koruma memurlarıyla...Türkiye’nin dört bir yanından gelip eğitim gören güzel kardeşlerim hepinizden Allah razı olsun görevler zor... Özgürlük dünyadaki en kıymetli şey… Bugün Bakırköy Kapalı Cezaevi'ndeki konserimizde hanımlara biraz moral verdik, mahkum annelerin çocuklarının anaokulu için Hira’m oyuncaklar yolladı... Kadınlar günü yaklaşırken kader mahkumları hanımlara zaman su gibi aksın…"

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