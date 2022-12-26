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Demet Akalın iki salataya ödediği paraya isyan etti

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yemek yediği restoranda ödediği 926 TL'lik hesaba isyan etti. İki salata ve iki içecek için ödediği hesaba sinirlenen şarkıcı, "Ayıp ya, kimse salak değil" dedi.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 16:46
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Demet Akalın isyan etti. Bakın iki salataya ne kadar hesap ödedi

Demet Akalın iki salataya ödediği paraya isyan etti
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Şarkıları ve konserlerinin yanı sıra gündeme dair yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Demet Akalın, bu sefer de restoranlardaki artan fiyatlara isyan etti.

Gittiği mekanda 2 salata ve 2 içecek için 926 TL hesap ödeyen şarkıcı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Esnafcıyız, dükkancıyız da. Bir tavuklu bir somonlu salata 2 içeceğe 926 lira aldılar. Ayıp ya, kimse salak değil. Somona ayrı para yazmak ne?” diyerek sitem etti. Akalın'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

 

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