Ünlü pop yıldızı Demet Akalın, özel hayatı, sahne performansları ve cesur açıklamalarıyla sık sık manşetlerde yer alıyor. Son olarak lüks bir çantanın fiyatıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Yıllardır uluslararası lüks markalara yönelen Demet Akalın, kendine son olarak pahalı bir çanta hediye etti.

Bordo renkli, prestijli bir markaya ait çantasını sosyal medya hesabında paylaşan şarkıcı, esprili notuyla takipçilerini hem güldürdü hem meraklandırdı.

‘BİZE ŞANS GETİR KÜÇÜK BEBEK’

Demet Akalın, yeni aldığı çantayı Instagram'da "Bize şans getir bakalım küçük yeni bebek" notuyla yayınladı.

FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Paylaşımdaki bordo çantanın lüks bir markadan olduğu belirtilirken, yaklaşık 450 bin TL fiyat etiketiyle dudak uçuklattığı ortaya çıktı.

