Demet Akalın kuzenini son yolculuğuna uğurladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Demet Akalın kuzenini son yolculuğuna uğurladı

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Kocaeli'de hayatını kaybeden kuzenini son yolculuğunda yalnız bırakmadı.


Demet Akalın'ın kuzeni Hakan Kılıç (61), solunum sıkıntısı sebebiyle hastaneye kaldırıldı. 9 gün hastanede tedavi gören Kılıç, dün yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Acı haberi sosyal medya hesabından "Dağ gibi Hakan abim gitti. Teyzemin emaneti gitti" ifadeleri ile duyuran Akalın, bugün Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Akalın'ın eşi Okan Kurt da cenaze namazına katıldı.


3 çocuk babası Kılıç, Değirmendere Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Değirmendere 17 Ağustos Mezarlığı'na defnedildi.

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