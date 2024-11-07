Demet Akalın Narin Güran davası için sessiz kalmadı! Önerisi gündem oldu... Keşke Amerika'daki gibi...

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni dere yatağında bir çuval içinde bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili 26 tanık ve 4 sanığın bulunduğu dava bugün başladı.

GÜLBEN ERGEN SOLUĞU DİYARBAKIRDA ALDI

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün ilk duruşması başlayan davada tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar ile tanıklar mahkemeye getirildi. Tüm Türkiye’nin yakından takip ettiği duruşmaya ünlü şarkıcı Gülben Ergen’de gitti.

AVUKATLARIN MAHKEMEYE ALINMAMASI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Gülben Ergen'in duruşma salonuna alınması durumunda avukatlar bu durumu protesto etti. Olayı ilk günden bu yana takip eden isimlerden biri de Demet Akalın. Akalın da sessiz kalmadı.

Duruşmaya ilişkin bir paylaşım yapan Akalın "Keşke Amerika'daki gibi canlı verilse mahkeme biz de bilsek" diyerek bir öneride bulundu.

Keşke Amerıkadaki gibi canlı verilse mahkeme bizde bilsek — Demet Akalin (@DemetAkalin) November 7, 2024

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Akalın’ın bu önerisi sosyal medyada gündem oldu. 'Keşke öyle bir şey olsaydı', 'vallahi doğru söyledin', 'öneri olarak sunun belki kabul edilir' gibi yorumlarda bulundular.