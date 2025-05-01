Demet Akalın o haberi görünce 'idam geri gelsin' diyerek isyan etti

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Demet Akalın o haberi görünce 'idam geri gelsin' diyerek isyan etti

Ünlü Şarkıcı Demet Akalın, kan donduran iki yaşındaki bebeğe yapılan şiddet haberine sessiz kalamadı. Akalın 'idam geri gelsin' dedi.

Toplumsal olaylarda sosyal medya hesaplarından verdiği tepkilerle dikkat çeken Demet Akalın, yaşanan korkunç bir olaya karşı yine sert yorumda bulundu.

Demet Akalın, Denizli'de annesi ve annesinin sevgilisi tarafından şiddet gören iki yaşındaki bebek ile ilgili olarak "İdam gelsin!!! Başka türlü kokmıcaklar!!! Başlarım insan haklarına!" diyerek isyan etti.

Şiddete uğrayan ve ağır yaralı olan bebek ile ilgili haberleri paylaşan Akalın, "Adam öldürmeye teşebbüsden yargılansın! Artık gerçekten yeter ne kalp kaldı ne yürek!! Bir vatandaş olarak yalvarıorum" diyerek Adalet Bakanlığı'na seslendi.

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