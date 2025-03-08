Demet Akalın pide fiyatına isyan etti

Demet Akalın sosyal medyada paylaştıkları ve yaptığı yorumlarla sıkça gündeme geliyor.

Günlük hayatından izlediği programlardan yorumlarını paylaşan Demet Akalın son olarak evinde izlediği haber programını takipçileri ile paylaştı.

Haberleri izleyen Demet Akalın pide fiyatları ile ilgili yapılan haber üzerine pidenin satış fiyatının 30 TL olduğunu görünce şok geçirdi.

Kendisinin aldığı pide fiyatının ise 80 TL olduğunu söyleyen Demet Akalın "ben 80'e aldım 80,80 160. 40'ta bahşiş bıraktım aaa" diyerek tepki gösterdi. Demet Akalın paylaşımına 'oğlum ramazan günü" notunu da yazdı.