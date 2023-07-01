Demet Akalın takipçisine verdiği cevapla şoke etti

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabında bir takipçisinin "Abla yaşlanmışsın ya. Kusura bakma bunu söylemem lazımdı" yorumuna sert bir şekilde cevap verdi.

Demet Akalın takipçisine verdiği cevapla şoke etti

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, sosyal medyadaki paylaşımına yorum yapan takipçisine verdiği cevapla herkesi şoke etti.

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Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Demet Akalın, sahne öncesi pozlarını Instagram hesabından paylaştı. Takipçileriyle sık sık etkileşim halinde olan Akalın, paylaşımına gelen bir yorumu görünce çileden çıktı.

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AĞZINI BOZDU

Bir takipçisi Akalın'ın kulis pozuna "Abla yaşlanmışsın ya. Kusura bakma bunu söylemem lazımdı" yorumunu yaptı. Takipçisinin sözlerine sinirlenen Akalın ağzını fena bozdu. Akalın "Kusura bakmazsan ben de bir şey söyleyeyim mi? Bu çirkinlikle aç karnına .... ye" dedi.

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Akalın'ın cevabına birçok sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi.

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