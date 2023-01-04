Demet Akalın’a trafikte taciz. ''Seni vallahi bulacağım''

Şarkıcı Demet Akalın, trafikte tacize uğradı. Aracıyla seyir halindeyken bir minibüsün üzerine sürdüğü ve kendisini sıkıştırdığını söyleyen şarkıcı isyan etti.

Araç sahibini bulacağını söyleyen Akalın, "Taciz ede ede" notuyla paylaştığı videoda şu sözlerle sitem etti:

"Trafikte karşıdan üstüme üstüme geliyorsun. Kenara çekilmesem üstüme çıkacaksın. Ulan Vito bulacağım seni. Vallahi bulacağım.. Hırs ettim. Ulan böyle bir şey var mı ya? Ne zannediyorsunuz kendinizi? Dur bakalım sen kim çıkacaksın. Ne zannediyorsunuz oğlum siz sokakları. Bir tane böyle delikanlı bir kadına denk gelirsin görürsün gününü."

