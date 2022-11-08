Demet Akalın'ın annesi, ölü sanılıp morga kaldırılmış! Güzel şarkıcının yürek burkan hikâyesine inanamayacaksınız

23 Nisan 1972 tarihinde doğan Demet Akalın için kötü hayat, gözlerini açtıktan kısa süre sonra başlamış. 1974 yılının son günü, yılbaşı gecesi dönüşü Akalın’ın ailesi bir kaza geçirmiş ve talihsizlikler peş peşe gelmiş. Ünlü şarkıcının acı dolu hayatına bir göz atalım.

HAYATLARINI ALTÜST EDEN KAZA

1974'te Kocaeli'nden İstanbul'a yılbaşını kutlamaya giden ünlü sanatçının babası, annesi, teyzesi ve eniştesi dönüş yolunda büyük bir kaza geçiriyor. Kontrolden çıkan araba, ağaca çarparak durabiliyor. Kazadan sonra eniştesi hariç diğer üç kişinin cesedi morga kaldırılıyor.

MORGDA YAŞANAN DRAM

Kazadan sonra ailenin diğer üyeleri, hemen hastaneye koşmuş. Şenay Akalın'ın ağabeyi, teşhis için morga girdiği sırada ablasının kolunun oynadığını fark etmiş ve hemen morgdan çıkarılıp tedavi altına alınmış. Şenay Akalın, beyninde hasar oluştuğu için bir süre komada kalmış.

ÇAMAŞIR SUYUYLA YIKANMIŞ

Akalın'ın annesi Şenay Akalın'dan eşinin ve kız kardeşinin öldüğü aylarca saklanmış. Psikolojik olarak zor dönemlerden geçmiş, intihar etmeyi bile düşünmüş. Sinir hastası olarak hastaneden taburcu edilmiş. Güzel sanatçı bir röportajında, annesinin titizlik hastası olduğunu ve onu bir keresinde çamaşır suyuyla yıkadığını aktarmış.

MÜCADELEYİ HİÇ BIRAKMADI

İçine kapanık bir çocukluk geçiren Demet Akalın, mücadeleyi hiç bırakmamış. Annesi bir süre sonra çocukluk aşkıyla evlenmiş. Akalın, evliliğe karşı çıkmış ve annesiyle bir süre görüşmemiş. Bütün acılara rağmen ayakta duran Akalın, gazeteci olmak istemiş ancak o, uzun boyunun avantajıyla manken olmuş. Mankenlik yaparken bir yandan gazinoda şarkı söylüyormuş. Güzel sesiyle mankenlikten şarkıcılığa geçişi de böylece zor olmamış. Hit olan şarkılarıyla hepimizin yakından tanıdığı Demet Akalın olmayı başarmış.

BABA ÖZLEMİ HİÇ DİNMEDİ

Hayatı boyunca hep bir yanı eksik olarak yaşayan Demet Akalın, Dünya Kız Çocukları Günü'nde babasıyla olan fotoğrafını paylaşmasıyla herkesi duygulandırdı. Akalın, fotoğrafa "2 yaşında babasını kaybeden bir kız çocuğu, babasını nasıl hatırlar?" sözlerini ekledi.