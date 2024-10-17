Demet Akalın’ın kızı hastaneye kaldırıldı! Talihsiz olay...

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Demet Akalın’ın kızı hastaneye kaldırıldı! Talihsiz olay...

Şarkıcı Demet Akalın’ın kızı Hira Kurt kaza geçirdi. Akalın’ın kızının bilekleri kırıldı.

Sosyal medya paylaşımları ve verdiği kilolar ile son dönemde adından sıkça söz ettiren şarkıcı Demet Akalın, Paris’te arkadaşlarıyla tatil yaptığı sırada aldığı haber nedeniyle apar topar Türkiye’ye döndü.

Her açıklaması ile gündeme gelen şarkıcı Demet Akalın’ın kızı Hira Kurt’un bilekleri kırıldı. Yakın arkadaşları ile Paris'e tatile gittiği öğrenilen Demet Akalın aldığı haber ile sarsıldı.

Okan Kurt ile evliliğinden olan kızı Hira, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hazırlıkları sırasında talihsiz bir kaza yaşadı. Bayram hazırlığı esnasında Akalın’ın kızı Hira ters takla attı. Kaza sonucu 10 yaşındaki Hira Kurt’un iki el bileği birden kırıldı.

Akalın, kızının haberi alır almaz Paris’ten apar topar İstanbul’a döndü

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