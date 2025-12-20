Bu seneye hem 'Yerinde Dur', hem de 'Beni Unutma' şarkılarıyla gündeme damga vuran ünlü şarkıcı Demet Akalın, bu kez de kızı Hira’yla gündem oldu.

Okan Kurt kızının televizyonda yayınlanan bir diziden oyunculuk teklifi aldığını açıklamıştı.

'ANLAŞMALARI İMZALADIK'

Okan Kurt, "Hira da bir oyunculuk teklifi aldı. Yakın zamanda bir dizide rol alacak, takip edersiniz. Anlaşmaları imzaladık. Bir kanal dizisi" ifadelerini kullanmıştı.

‘KÖSTEBEKGİLLER’DE OYNAYACAK

Teklifin hangi diziden geldiği merak konusu olmuşken gazeteci Müge Dağıstanlı 11 yaşındaki Hira’nın GainKids’te ekrana gelecek 50 bölümlük ‘Köstebekgiller’de oynayacağını açıkladı.

Müge Dağıstanlı’nın haberine göre, Hira şimdilik birkaç bölümde görünecek. Dizinin çekimleri de Hira’nın okul saatini aksatmayacak şekilde organize edilecek.

‘SIKILMAM ÇOK İSTİYORUM’

Annesi Demet Akalın’ın “Bak sette beklemek kolay değil. Sıkılabilirsin” sözlerine ise Hira “Sıkılmam, çok istiyorum” cevabını vermiş.