Demet Akalın ile Gülben Ergen birbirine girdi! Bende kredisi bitti

Düzenleme: Kaynak: Posta Gazetesi
Demet Akalın ile Gülben Ergen birbirine girdi! Bende kredisi bitti

Aralarından su sızmayan Demet Akalınla Gülben Ergen'in arası açıldı. Demet Akalın “Bende bir daha kredisi olmaz” diyerek sitemde bulundu.

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Narin Güran adına anaokulu açtı. Bu paylaşan ve katkıda bulunanlara Gülben Ergen teşekkür etti. Akalın ise bu teşekkürlere kayıtsız kalmayarak "Bir teşekkürü boş geçmişin sevgili Gülben!!!Ceylan ailesine ayıp oldu insanlara" diyerek sitemde bulunmuş Gülben Ergen’i takipten çıkmıştı.

Ünlü şarkıcı önceki akşam Okan Kurt ile birlikte Etiler’de bir mekândan çıkarken görüntülendi.

Demet Akalın konuyla ilgili “Konuşmadık kendisiyle daha sonra. Sen anaokulu açıyorsun, gidip para toplamışız. Lafını etmem asla ama ayıp. Basın danışmanlarına kadar teşekkür ediyorsun ama bana etmiyorsun. Ayıp! Bende bir daha kredisi olmaz. Kimseye bir şeyim yok. Hava ne güzel ya. Farkında mısınız?” diyerek güldü.

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