Demet Evgar’ın yeni projesi belli oldu. Bahar dizisi bitiyor mu?

Demet Evgar’ın yeni projesi belli oldu. Bahar dizisi bitiyor mu?
Kaynak: Birsen Altuntaş
Bahar dizisiyle her hafta reyting birincliği sevinci yaşayan Demet Evgar’ın yeni projesi belli oldu. Bu gelişmeden sonra Bahar dizisinin akıbeti merak edildi.
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Demet Evgar’ın yeni projesi belli oldu. Bahar dizisi bitiyor mu? 1

43 yaşındaki ünlü oyuncu Demet Evgar, uzun bir aranın ardından dizi setlerine dönmüştü.

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Demet Evgar’ın yeni projesi belli oldu. Bahar dizisi bitiyor mu? 2

İlk bölümü 13 Şubat 2024’te yayına giren Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın? dizisiyle izleyicilerle buluşan Demet Evgar, canlandırdığı Bahar karakteri ile her hafta gündem olmayı başarıyor.

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Demet Evgar’ın yeni projesi belli oldu. Bahar dizisi bitiyor mu? 3

MF Yapım imzalı, yapımcılığını Asena Bülbüloğlu'nun üstlendiği, yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un yaptığı, senaryosunu Ayça Üzüm ve Atasay Koç'un kaleme aldığı dizinin kadrosunda Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak da yer alıyor.

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Demet Evgar’ın yeni projesi belli oldu. Bahar dizisi bitiyor mu? 4

2023 yapımı Güney Kore dizisi Doctor Cha'dan uyarlanan dizi her hafta reytinglerin zirvesinde yer alıyor.

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Demet Evgar’ın yeni projesi belli oldu. Bahar dizisi bitiyor mu? 5

Demet Evgar, Bahar’ın ardından bir projeye daha hazırlanıyor.

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Demet Evgar’ın yeni projesi belli oldu. Bahar dizisi bitiyor mu? 6

Ünlü oyuncu, Eylül sezonu için Afife Jale’nin yaşamını anlatan bir oyun ile Zorlu PSM sahnesinde olacak.

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Demet Evgar’ın yeni projesi belli oldu. Bahar dizisi bitiyor mu? 7

Serdar Biliş’in yönetmenliğini yapacağı oyunun proje tasarımı da Evgar ile birlikte Biliş’e ait.

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Demet Evgar’ın yeni projesi belli oldu. Bahar dizisi bitiyor mu? 8

Hazırlıkları tüm hızıyla süren oyunda Evgar’a eşlik edecek oyuncularla ilgili görüşmeler ise hala sürüyor.

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Demet Evgar’ın yeni projesi belli oldu. Bahar dizisi bitiyor mu? 9

Evgar’ın bu projede Bahar dizisiyle aynı anda yer alacağı konuşuluyor.

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Demet Evgar’ın yeni projesi belli oldu. Bahar dizisi bitiyor mu? 10
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