Demet Evgar’ın yeni projesi belli oldu. Bahar dizisi bitiyor mu?

43 yaşındaki ünlü oyuncu Demet Evgar, uzun bir aranın ardından dizi setlerine dönmüştü.
İlk bölümü 13 Şubat 2024’te yayına giren Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın? dizisiyle izleyicilerle buluşan Demet Evgar, canlandırdığı Bahar karakteri ile her hafta gündem olmayı başarıyor.
MF Yapım imzalı, yapımcılığını Asena Bülbüloğlu'nun üstlendiği, yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un yaptığı, senaryosunu Ayça Üzüm ve Atasay Koç'un kaleme aldığı dizinin kadrosunda Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak da yer alıyor.
2023 yapımı Güney Kore dizisi Doctor Cha'dan uyarlanan dizi her hafta reytinglerin zirvesinde yer alıyor.
Demet Evgar, Bahar’ın ardından bir projeye daha hazırlanıyor.
Ünlü oyuncu, Eylül sezonu için Afife Jale’nin yaşamını anlatan bir oyun ile Zorlu PSM sahnesinde olacak.
Serdar Biliş’in yönetmenliğini yapacağı oyunun proje tasarımı da Evgar ile birlikte Biliş’e ait.
Hazırlıkları tüm hızıyla süren oyunda Evgar’a eşlik edecek oyuncularla ilgili görüşmeler ise hala sürüyor.
Evgar’ın bu projede Bahar dizisiyle aynı anda yer alacağı konuşuluyor.