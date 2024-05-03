Demet Evgar’ın yeni projesi belli oldu. Bahar dizisi bitiyor mu?

MF Yapım imzalı, yapımcılığını Asena Bülbüloğlu'nun üstlendiği, yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un yaptığı, senaryosunu Ayça Üzüm ve Atasay Koç'un kaleme aldığı dizinin kadrosunda Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak da yer alıyor.