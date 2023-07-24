Demet Özdemir aşk iddialarını doğruları. Yeni enişte karşı kıyıdan

Demet Özdemir'in Yunan DJ Sergio ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından adı aşk dedikodularına karışan Sergio'yu paylaştı.

Demet Özdemir aşk iddialarını doğruları. Yeni enişte karşı kıyıdan

8 Mayıs'ta tek celsede boşanan Özdemir ve Koç, Adalar Adliyesi Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya avukatları ile katılmış, karşılıklı olarak hiçbir şey talep etmemişti.

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10 dakika süren duruşma sonrası adliyeden ayrı ayrı çıkış yapan ikiliden Oğuzhan Koç, "Gereken açıklamaları yapmıştık, siz de gereken şeyleri biliyorsunuz. Hepinize teşekkür ederim" demişti.

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Oğuzhan'dan beş dakika sonra çıkan Özdemir ise "Arkadaşlar teşekkür ederim, bir açıklama yapmayacağım. Bu kadar gürültüye gerek yok" şeklinde konuşmuştu.

İkili boşandıktan soluğu tatilde aldı. Demet Özdemir yalnızca tatilleriyle değil hem pozları hem de hakkında iddialarla da gündemde.

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Bir süre komşuda tatil yapan ev bakan Demet Özdemir o sırada iddialara göre gönlünü de Yunan DJ Sergio'ya kaptırdı.

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Demet Özdemir, önceki gün ise adı aşk dedikodularına karışan Sergio'yu paylaştı.

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NAZAR BONCUK EMOJİSYLE PAYLAŞTI

Ünlü DJ de bu paylaşımı nazar boncuk emojisiyle paylaştı.

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