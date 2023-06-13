Demet Özdemir kıvrak dansıyla geceye damga vurdu

Güzel oyuncu Demet Özdemir, yüzü olduğu markanın gecesinde oryantal dans yaptı. Gören mest oldu

Demet Özdemir kıvrak dansıyla geceye damga vurdu

Adım Farah dizisinin başrol oyuncusu Demet Özdemir, şu sıralar dizisinin sezon finalini yapmasıyla yazın tadını çıkarıyor. Güzel oyuncu son olarak oynadığı reklam filminin partisine katıldı. Kıvrak dansıyla hayran bırakan Özdemir'e beğeni yağdı.

ekran-goruntusu-2023-06-13-182338.png

KIVRAK DANSI HAYRAN BIRAKTI

İş hayatıyla başarıdan başarıya koşan Demet Özdemir, aşk hayatıyla sancılı günlerden geçmişti. Oğuzhan Koç'tan boşandıktan sonra dizisinin de sezon finali yapmasıyla kendisini serin sulara atan güzel oyuncu, son olarak yüzü olduğu markanın gecesine katıldı. Dans yeteneği ile bilinen Özdemir, kıvrak hareketleriyle hayran bıraktı.

ekran-goruntusu-2023-06-13-182258.png

İlgili Haberler
Demet Özdemir'den Merve Dizdar'a övgü dolu sözler
Demet Özdemir'in sade şıklığının bedeli ortaya çıktı
Demet Özdemir'den Yunanistan vatandaşlığı için flaş hamle
Öne Çıkanlar
UEFA'nın TFF'ye gönderdiği bin 400 bilet kayboldu. Skandalı yandaş gazetenin yazarı ortaya çıkardı
UEFA'nın TFF'ye gönderdiği bin 400 bilet kayboldu. Skandalı yandaş gazetenin yazarı ortaya çıkardı
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Müjdat Gezen Tiyatrosunun satış bedeli belli oldu. Satışa çıkarılacağı açıklanmıştı
Müjdat Gezen Tiyatrosunun satış bedeli belli oldu. Satışa çıkarılacağı açıklanmıştı
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirdi: Türkiye Kupası şampiyonu oldu
Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirdi: Türkiye Kupası şampiyonu oldu
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Son Haberler
TBMM Başkanlık Divanı ve komisyonlarının partilere göre dağılımı belli oldu Siyaset
TBMM Başkanlık Divanı ve komisyonlarının partilere göre dağılımı belli oldu
Tanju Özcan Erdoğan’dan heykeli için izin istedi. 'Laf delikanlının ağzından bir kere çıkar' Güncel
Tanju Özcan Erdoğan’dan heykeli için izin istedi. 'Laf delikanlının ağzından bir kere çıkar'
Tokat'ta sağanak caddeleri göle çevirdi Yaşam
Tokat'ta sağanak caddeleri göle çevirdi
Milli futbolcular Abdülkerim ve Zeki maç öncesi konuştu Spor
Milli futbolcular Abdülkerim ve Zeki maç öncesi konuştu
Ankaragücü Ali Sowe'la yeniden anlaştı Spor
Ankaragücü Ali Sowe'la yeniden anlaştı
5 yıldızlı forma Fenerbahçe'yi PFDK'lık etti Spor
5 yıldızlı forma Fenerbahçe'yi PFDK'lık etti
Kılıçdaroğlu'na konuşma yaptığı sırada büyük şok Siyaset
Kılıçdaroğlu'na konuşma yaptığı sırada büyük şok