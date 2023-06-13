Demet Özdemir kıvrak dansıyla geceye damga vurdu

Adım Farah dizisinin başrol oyuncusu Demet Özdemir, şu sıralar dizisinin sezon finalini yapmasıyla yazın tadını çıkarıyor. Güzel oyuncu son olarak oynadığı reklam filminin partisine katıldı. Kıvrak dansıyla hayran bırakan Özdemir'e beğeni yağdı.

KIVRAK DANSI HAYRAN BIRAKTI

İş hayatıyla başarıdan başarıya koşan Demet Özdemir, aşk hayatıyla sancılı günlerden geçmişti. Oğuzhan Koç'tan boşandıktan sonra dizisinin de sezon finali yapmasıyla kendisini serin sulara atan güzel oyuncu, son olarak yüzü olduğu markanın gecesine katıldı. Dans yeteneği ile bilinen Özdemir, kıvrak hareketleriyle hayran bıraktı.