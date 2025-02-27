Demet Özdemir mini elbisesiyle nefes kesti! Yeni yaşını böyle kutladı…

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Demet Özdemir mini elbisesiyle nefes kesti! Yeni yaşını böyle kutladı…

Yeni dizisi Eşref Rüya ile ekran başına çıkmaya hazırlanan ünlü oyuncu Demet Özdemir, 26 Şubat’ta yeni yaşına girdi. Özdemir’in doğum günü tarzına sosyal medyadan beğeni yağdı.

Hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle magazin gündeminden düşmeyen Demet Özdemir, yeni yaşını arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Güzel oyuncu siyah mini elbisesiyle nefesleri kesti.

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DOĞUM GÜNÜ TARZINA BEĞENİ YAĞDI

Yeni dizisi Eşref Rüya’da şarkı söylemesiyle son günlerde konuşulan Demet Özdemir yeni yaşını dostlarıyla birlikte kutladı. 26 Şubat’ta yeni yaşına giren ünlü isim tarzıyla adeta geceyi aydınlattı. Ünlü oyuncunun o pozlarına sosyal medyadan beğeni ve yorum yağdı.

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"RUHUM HALA 17"

Parlak detaylara sahip tarzıyla geceye damgasını vuran Demet Özdemir, doğum günü pozlarını kişisel sosyal medya hesabından paylaştı. Özdemir paylaşımının altına "Hoş gel 33, ruhum hâlâ 17" notunu düştü.

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