Demet Özdemir oyunculuğuyla ağlattı! Eşref Rüya maça rağmen tek geçti

Nisan’ın kardeşi Afra’ya veda ettiği, Eşref Rüya’nın yeni bölümü dün akşam izleyicilerle buluştu. Dizi maça rağmen izlenme rekoru kırarak bir ilke imza attı.

DEMET ÖZDEMİR OYUNCULUĞUYLA AĞLATTI

Ünlü oyuncu Demet Özdemir oyunculuk performansıyla adeta yürekleri dağladı. Nisan’ın morgda kardeşi Afra’yı teşhis ettiği sahnede izleyenler de gözyaşlarını tutamadı. Güzel oyuncu yaşadığı acıyı feryadı izleyicisinin yüreğinde hissettirdi. Özdemir’in oyunculuk performansına sosyal medyadan övgüler yağdı.

“BİZ HEPİMİZ EŞREF TEK” SAHNESİ GECEYE DAMGA VURDU

Eşref’in, Kadir’in adamlarını bir kumarhanede basarak onlara uyuşturucu işini bırakmaları için meydan okuduğu sahne, geceye damga vuranların arasına girdi. Kendi canına karşılık adamlarla bahse giren Eşref’e söylenen, “Biz hepimiz sen tek öyle mi?” cümlesi sosyal medyada rekor kırdı.

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN YAPIMI OLDU

Eşref Rüya, 7,78 izlenme oranı ve 23,77 izlenme payı ile Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçını geçerek en çok izlenen yapım oldu. Dizi, AB’de ve 20+ABC1’de ise günün en çok izlenen dizisi olarak reytingin raconunu bir kez daha kesti.