Demet Özdemir'den bikinili pozlar! Peş peşe paylaştı

Eşref Rüya dizisinde 'Nisan Akyol' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Demet Özdemir bikinili pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Birçok başarılı projede yer alan ve şimdilerde de Eşref Rüya dizisiyle fırtınalar estiren Demet Özdemir dizisinin sezon finali yapmasıyla tatile çıktı.

SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ YAĞDI

Demet Özdemir siyah beyaz olarak yayınladığı karelerine 'Oldukça renkli' ifadelerini not düştü. Ünlü ismin peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Özdemir'e; 'Çok güzelsin', 'Harika görünüyor', 'Sana bayılıyorum', 'Bu güzellik şaka mı?' gibi yorumlar yapıldı.

KAZANCI DUDAK UÇUKLATMIŞTI

Güzel oyuncunun reyting rekorları kıran 'Eşref Rüya' dizisinden bölüm başı 1.5 milyon TL aldığı iddia edilmişti.