Demet Özdemir'den bikinili pozlar! Peş peşe paylaştı

Kaynak: Haber Merkezi
Demet Özdemir'den bikinili pozlar! Peş peşe paylaştı

Oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündemlerinden düşmeyen Demet Özdemir, son dizisi Eşref Rüya’nın sezon finali yapmasının ardından soluğu tatilde aldı.

Eşref Rüya dizisinde 'Nisan Akyol' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Demet Özdemir bikinili pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Birçok başarılı projede yer alan ve şimdilerde de Eşref Rüya dizisiyle fırtınalar estiren Demet Özdemir dizisinin sezon finali yapmasıyla tatile çıktı.

1200xauto-001.webp

SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ YAĞDI

Demet Özdemir siyah beyaz olarak yayınladığı karelerine 'Oldukça renkli' ifadelerini not düştü. Ünlü ismin peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Özdemir'e; 'Çok güzelsin', 'Harika görünüyor', 'Sana bayılıyorum', 'Bu güzellik şaka mı?' gibi yorumlar yapıldı.

gt.webp

KAZANCI DUDAK UÇUKLATMIŞTI

Güzel oyuncunun reyting rekorları kıran 'Eşref Rüya' dizisinden bölüm başı 1.5 milyon TL aldığı iddia edilmişti.

tr.webp

Son Haberler
Yeliz Koç'un ayrılığı üzerine şok iddia: Her şey reklam için mi?
Yeliz Koç'un ayrılığı üzerine şok iddia: Her şey reklam için mi?
Ordu'da "17. Vosvos Şenliği" başladı
Ordu'da "17. Vosvos Şenliği" başladı
Martinez-Çalhanoğlu savaşının perde arkası: Bu yüzden kavga etmişler
Martinez-Çalhanoğlu savaşının perde arkası: Bu yüzden kavga etmişler
D-100 Karayolu’nda kaza! Motosiklet sürücüsü savruldu
D-100 Karayolu’nda kaza! Motosiklet sürücüsü savruldu
TUS ek yerleştirme tercihleri başladı: Son tarih 7 Temmuz! ÖSYM duyurdu
TUS ek yerleştirme tercihleri Başladı