Demet Özdemir'den cesur ve iddialı pozlar! Takipçilerinden yorum yağdı

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, Eşref Rüya dizisiyle ekranlara dönüş yaptıktan sonra InStyle Türkiye için verdiği iddialı pozlarla sosyal medyayı salladı. Beyaz iç çamaşırı ve üstsüz pozlarıyla dikkat çeken Özdemir, siyah beyaz bir karede uzun saçlarını havluyla sarıp gözlük takarak gazete okurken objektiflere poz verdi. 80’ler tarzı yüksek bel iç çamaşırı tercih eden oyuncu, zarif ve güçlü duruşuyla beğeni topladı.

Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir’in fiziği sosyal medyayı yıktı! Formunun sırrı ortaya çıktı

TAKİPÇİLERİNDEN ÖVGÜ YAĞMURU

Sosyal medyada paylaşılan pozlar, Özdemir’in hayranlarından büyük ilgi gördü. “Güzeller güzeli” yorumları yağarken, oyuncunun cesur ve doğal tarzı takipçilerinden tam not aldı.

Özdemir’in InStyle Türkiye için verdiği pozlar, son günlerde sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

Demet Özdemir'den bikinili pozlar! Peş peşe paylaştı

“DEĞİŞİM DÖNEMLERİMİ DENEYİMLERE AYIRDIM”

InStyle Türkiye’ye konuşan Demet Özdemir, kariyer ve hayatındaki değişim süreçlerinden bahsetti. “Çalışmaya başladığım zamandan itibaren değişim dönemlerimin sayısı arttı. İş hayatı, var olma çabası, özellikle kadın olduğumuz için güçlü olmak zorunda olmak... Tüm dönemlerimi deneyimlere ayırdım” sözleriyle samimi açıklamalarda bulunan oyuncu, güçlü duruşuyla da dikkat çekti.

Demet Özdemir'den yeni imaj: Görenlerin nutku tutuldu

EŞREF RÜYA İLE EKRANLARDA PARLIYOR

Eşref Rüya dizisiyle ekranlara geri dönen Özdemir, yoğun geçen sezonun yorgunluğunu atarken bir yandan da projeleriyle adından söz ettiriyor.

Oyuncunun hem ekran performansları hem de dergi çekimleriyle gündemdeki yerini sağlamlaştırdığı bir gerçek.