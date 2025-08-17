Demet Özdemir'den cesur ve iddialı pozlar! Takipçilerinden yorum yağdı

Kaynak: Haber Merkezi
Demet Özdemir'den cesur ve iddialı pozlar! Takipçilerinden yorum yağdı

Eşref Rüya’nın yıldızı Demet Özdemir, beyaz iç çamaşırı ve üstsüz pozlarıyla adından söz ettirdi. Siyah beyaz karelerde 80’ler tarzıyla büyüleyen oyuncu, takipçilerinden tam not aldı.

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, Eşref Rüya dizisiyle ekranlara dönüş yaptıktan sonra InStyle Türkiye için verdiği iddialı pozlarla sosyal medyayı salladı. Beyaz iç çamaşırı ve üstsüz pozlarıyla dikkat çeken Özdemir, siyah beyaz bir karede uzun saçlarını havluyla sarıp gözlük takarak gazete okurken objektiflere poz verdi. 80’ler tarzı yüksek bel iç çamaşırı tercih eden oyuncu, zarif ve güçlü duruşuyla beğeni topladı.

Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir’in fiziği sosyal medyayı yıktı! Formunun sırrı ortaya çıktıEşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir’in fiziği sosyal medyayı yıktı! Formunun sırrı ortaya çıktı

3-001.jpg

TAKİPÇİLERİNDEN ÖVGÜ YAĞMURU

Sosyal medyada paylaşılan pozlar, Özdemir’in hayranlarından büyük ilgi gördü. “Güzeller güzeli” yorumları yağarken, oyuncunun cesur ve doğal tarzı takipçilerinden tam not aldı.

7.jpg

Özdemir’in InStyle Türkiye için verdiği pozlar, son günlerde sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

Demet Özdemir'den bikinili pozlar! Peş peşe paylaştıDemet Özdemir'den bikinili pozlar! Peş peşe paylaştı

2.jpg

“DEĞİŞİM DÖNEMLERİMİ DENEYİMLERE AYIRDIM”

InStyle Türkiye’ye konuşan Demet Özdemir, kariyer ve hayatındaki değişim süreçlerinden bahsetti. “Çalışmaya başladığım zamandan itibaren değişim dönemlerimin sayısı arttı. İş hayatı, var olma çabası, özellikle kadın olduğumuz için güçlü olmak zorunda olmak... Tüm dönemlerimi deneyimlere ayırdım” sözleriyle samimi açıklamalarda bulunan oyuncu, güçlü duruşuyla da dikkat çekti.

Demet Özdemir'den yeni imaj: Görenlerin nutku tutulduDemet Özdemir'den yeni imaj: Görenlerin nutku tutuldu

4.jpg

EŞREF RÜYA İLE EKRANLARDA PARLIYOR

Eşref Rüya dizisiyle ekranlara geri dönen Özdemir, yoğun geçen sezonun yorgunluğunu atarken bir yandan da projeleriyle adından söz ettiriyor.

6.jpg

Oyuncunun hem ekran performansları hem de dergi çekimleriyle gündemdeki yerini sağlamlaştırdığı bir gerçek.

5.jpg

Son Haberler
Renato Sanches Süper Lig devine önerildi!
Renato Sanches Süper Lig devine önerildi!
Film sahnelerini aratmadı! Samsun’da 8 Kilometrelik alev zinciri: Sürücü sonunda ‘pes’ dedi
Film sahnelerini aratmadı! Samsun’da 8 Kilometrelik alev zinciri: Sürücü sonunda ‘pes’ dedi
"Huzur İstanbul" uygulamasında yüzlerce kişi gözaltına alındı!
"Huzur İstanbul" uygulamasında yüzlerce kişi gözaltına alındı!
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranıyorlardı! Türkiye'ye getirildiler
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranıyorlardı! Türkiye'ye getirildiler
Prof. Dr. Bingür Sönmez ekibiyle birlikte adres değiştirdi
Prof. Dr. Bingür Sönmez ekibiyle birlikte adres değiştirdi