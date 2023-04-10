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Demet Özdemir'e Filiz Akın'dan övgü dolu sözler

Adım Farah dizisindeki performansıyla tam not alan Demet Özdemir'e bir övgü de usta oyuncu Filiz Akın'dan geldi

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 19:36
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Demet Özdemir'e Filiz Akın'dan övgü dolu sözler

Demet Özdemir'e Filiz Akın'dan övgü dolu sözler
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Editör: Özge Ceren ÇİMEN

AdımFarah dizisindeki performansıyla alkış toplayan Demet Özdemir, Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Filiz Akın'ın da övgüsünü aldı. Akın güzel oyuncunun paylaşımının altına "Adım Farah dizisinin başarılı oyuncusu tebrikler" yorumunu yaptı.

PERFORMANSI ALKIŞ TOPLUYOR

Yer aldığı birçok dizi yüksek izlenme oranlarıyla dikkat çeken Demet Özdemir, son olarak başrolünde oynadığı "Adım Farah" dizisindeki performansıyla gündemde. Dram kategorisindeki dizide "Farah" karakterini başarıyla canlandıran güzel oyuncu, Yeşilçam'ın efsane isminin de dikkatini çekti.

FİLİZ AKIN'DAN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Türk Sineması'nın yaşayan efsanelerinden olan Filiz Akın Demet Özdemir'in son paylaşımına "Adım Farah dizisinin başarılı oyuncusu tebrikler" yorumunu yaptı. Yorumu gören Özdemir ise mutluluğunu "Büyük mutluluk sizden duymak, büyük" diyerek dile getirdi.

 

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