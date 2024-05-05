Demet Şener spor yaptığı anları paylaştı. Yıllardır aynı kiloda

Demet Şener spor yaptığı anları paylaştı. Yıllardır aynı kiloda
Kaynak: Haber Merkezi
Magazin dünyasının çok konuşulan isimlerinden olan ve fiziği ile dikkat çeken Demet Şener, spor yaptığı anları takipçileri ile paylaştı.
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Demet Şener spor yaptığı anları paylaştı. Yıllardır aynı kiloda 1

Özel hayatı nedeniyle sık sık gündem olan Demet Şener, bu defa spor salonundan paylaştığı video ile çok konuşuldu.

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Demet Şener spor yaptığı anları paylaştı. Yıllardır aynı kiloda 2

47 yaşındaki tecrübeli manken, spor yaptığı anları takipçileri ile paylaştı. Şener’in 1 milyon takipçili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

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Demet Şener spor yaptığı anları paylaştı. Yıllardır aynı kiloda 3

Şener’in fiziğine hayran kalan takipçileri, “Maşallah size harikasınız”, “Müthiş kadın” ve “Çok güzel “ gibi yorumlar yaptı.

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Demet Şener spor yaptığı anları paylaştı. Yıllardır aynı kiloda 4

DEMET ŞENER KİMDİR?

11 Nisan 1977'de Naime Şener ve Fikret Şener'in üç çocuğundan en küçüğü olarak dünyaya gelen Demet Şener, Nişantaşı Kız Lisesi'nden mezun oldu.

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Demet Şener spor yaptığı anları paylaştı. Yıllardır aynı kiloda 5

1995 senesinde gerçekleştirilen Miss Turkey Güzellik Yarışmasında 1. oldu.

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Demet Şener spor yaptığı anları paylaştı. Yıllardır aynı kiloda 6

15 Temmuz 2005’te millî basketbolcu İbrahim Kutluay'la nikah masasına oturdu.

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Demet Şener spor yaptığı anları paylaştı. Yıllardır aynı kiloda 7

19 Ocak 2018 tarihinde ise İbrahim Kutluay ile ayrılarak evliliklerini noktalamıştır.

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Demet Şener spor yaptığı anları paylaştı. Yıllardır aynı kiloda 8

Bu evlilikten 12 Haziran 2006 doğumlu İrem adında bir kız çocuğu ve 27 Mart 2009 doğumlu Ömer isimli oğlu bulunmaktadır.

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Demet Şener spor yaptığı anları paylaştı. Yıllardır aynı kiloda 9
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Demet Şener spor yaptığı anları paylaştı. Yıllardır aynı kiloda 10
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