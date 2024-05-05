Demet Şener spor yaptığı anları paylaştı. Yıllardır aynı kiloda

Özel hayatı nedeniyle sık sık gündem olan Demet Şener, bu defa spor salonundan paylaştığı video ile çok konuşuldu.
47 yaşındaki tecrübeli manken, spor yaptığı anları takipçileri ile paylaştı. Şener’in 1 milyon takipçili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma çok sayıda yorum ve beğeni geldi.
Şener’in fiziğine hayran kalan takipçileri, “Maşallah size harikasınız”, “Müthiş kadın” ve “Çok güzel “ gibi yorumlar yaptı.
DEMET ŞENER KİMDİR?
11 Nisan 1977'de Naime Şener ve Fikret Şener'in üç çocuğundan en küçüğü olarak dünyaya gelen Demet Şener, Nişantaşı Kız Lisesi'nden mezun oldu.
1995 senesinde gerçekleştirilen Miss Turkey Güzellik Yarışmasında 1. oldu.
15 Temmuz 2005’te millî basketbolcu İbrahim Kutluay'la nikah masasına oturdu.
19 Ocak 2018 tarihinde ise İbrahim Kutluay ile ayrılarak evliliklerini noktalamıştır.
Bu evlilikten 12 Haziran 2006 doğumlu İrem adında bir kız çocuğu ve 27 Mart 2009 doğumlu Ömer isimli oğlu bulunmaktadır.