Demet Şener'den yıllar sonra gelen itiraf! İbrahim Kutluay'dan olaylı ayrılmıştı...

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Demet Şener'den yıllar sonra gelen itiraf! İbrahim Kutluay'dan olaylı ayrılmıştı...

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'dan 2018 yılında çekişmeli bir ayrılık süreci yaşayan Demet Şener, boşanma sürecine dair ilk kez konuştu.

1995 yılında gerçekleştirilen Miss Turkey yarışmasında katılan ve bu yarışmada galibiyet elde ederek Türkiye güzeli seçilen manken Demet Şener, milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile 2005 yılında hayatını birleştirmişti.


Bu evlilikten İrem ve Ömer isimlerini verdikleri iki çocuk sahibi olan çift, 13 yıllık evliliğin ardından 2018'de boşanma kararı almıştı. Boşanma sürecinde zor günler geçirdiğinden bahseden Şener, bir süre psikiyatrik tedavi gördüğünü itiraf etti.

"PSİKOLAĞA GİTTİM"

Demet Şener, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Boşanma sürecinde çok zorlandım. Bayağı zorlandım ama hepsi geçti. Psikiyatriste gittim. İki yıl bazı ilaçlar kullandım, hayatımda hiç kullanmadığım ilaçlar. Psikoloğa gittim. Psikolog terapileri aldım. Yoga yaptım, nefes çalıştım. Tamamen içimdeki bazı şeyleri çözebilmeme ve hayata sanki sıfırdan başlıyormuşçasına pozitif bir şekilde bakmama neden oldu ve onunla beraber de bambaşka bir Demet oldum. Ben en huzurlu dönemimdeyim"

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