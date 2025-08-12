DEM'in asıl niyeti belli oldu: Komisyon güvence sağlamalı

"Terörsüz Türkiye" olarak adlandırılan yeni çözüm sürecinin bir parçası olarak görülebn TBMM'deki komisyon, çalışmalarına başladı. Komisyon bugün üçüncü toplantısını gerçekleştirdi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, komisyona dair yaptığı açıklamada beklentilerine dair dikkat çekici ifadeler kullandı.

"HUKUKSAL GÜVENCE SAĞLAMALI"

Koçyiğit, "Ekim ayına kadar olan takvimi de birlikte tartışıp birlikte konuşma imkanı bulacağız diye düşünüyoruz. En önemlisi bu komisyon sürecin hukuksal teminatı ve süreci yürütenlerin hukuksal güvencesini de sağlamalı" dedi.

Kılıç Koçyiğit, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun bugün üçüncü toplantısını yapacağına değinerek Komisyonun çalışmalarının en önemli ayaklarından birisinin de sürecin ve barışın toplumsallaşması olduğunu ifade etti.

Komisyonun bugünkü gündeminin isabetli olduğunu belirten Kılıç Koçyiğit, "Akademisyenlerin, baroların, ilgili bütün kurumların, hak örgütlerinin, Kürt sorununun demokratik barışına dair sözü, fikri, çözüm önerisi olan herkesin dinlenmesi, sürece demokratik katılım mekanizmalarının genişlemesi ve sürecin toplumsallaşması açısından da hayati bir önemde çok önemli bir gelişme olduğunu ifade etmek isteriz" dedi.

"KAPSAYICI OLARAK BELİRLENMESİ GEREKİYOR"

"Artık tespit yerine çözüm, acıları yarıştırma yerine ortak geleceği inşa etmenin gündemleştirilmesi" gerektiğine dikkat çeken DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tabii ki komisyon kendi yol haritasını oluşturacak ve pratik bir süreci de önüne koyacak. Bugün muhtemelen ekim ayına kadar olan takvimi de birlikte tartışıp birlikte konuşma imkanı bulacağız diye düşünüyoruz. En önemlisi bu komisyon sürecin hukuksal teminatı ve süreci yürütenlerin hukuksal güvencesini de sağlamalıdır. Sürecin tarafların demokratik siyasete ve toplumsal yaşama katılım kanallarının açılması ve en nihayetinde barışın kendisinin hukuksal güvenceye kavuşması için çaba içerisinde olmalıdır. Çatışmalı dönemin antidemokratik bütün yasal mevzuatlarının barış dönemine uygun bir demokratik niteliğe kavuşturulması için demokratik çözüm, demokratik dönüşüm çalışmalarının başlatılması çok önemli bir ihtiyaç. Sorunun siyasal nedenlerini kapsamlı bir şekilde ele alınarak demokratik çözüm adımlarının kapsayıcı olarak belirlenmesi gerekiyor. Dilde başlayacağı gerçeğinden hareketle barış ve çözüm dilinin her yere sirayet etmesi, her alanını geliştirmesi için de teşvik edici bir rolü olması gerektiğini düşünüyoruz. Kürt sorununa yönelik çözüm politikaları geliştirilirken, atılacak adımların aynı zamanda Kürt sorunundan kaynaklanan bütün demokrasi sorunlarının çözüm yolunda açacağı perspektifiyle yaklaşılması gerekiyor."

