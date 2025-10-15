MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün Meclis'teki APO sloganları ve şehitlerimiz için 'gencecik cesetler ifadelerini alt perdeden, "Herkesi ve özellikle muhatapları sorumlu bir dil kullanmaya davet ediyorum. Şehitlerimize gencecik cesetler demek doğru değildir. Şehitler ceset değildir. Onlar bizim kahramanımız. TBMM'de taşkın sloganlara asla gerek yoktur. Terörsüz Türkiye hedefinin sekteye uğramamasına dikkat etmeliyiz. Sorumsuz üsluptan uzak durmalıyız" sözleriyle eleştirmişti.

Devlet Bahçeli'nin yapamadığı eleştiri İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan geldi. Dervişoğlu, "50 bin askerimizi katiline 'kurucu önder' derken barış için hareket ettiklerini utanmadan söylüyorlar. En az onlar kadar da alçaksınız. Böylesine de yüzsüzdür. Önderleri katil, sözcüleri müptezel, zihinleri kiralık, ruhları satılık, elleri kan, sözleri ihanet, ikametleri kandil, pusuları da İmralıdır bu alçakların" dedi.

Dervişoğlu'nun açıklamalarında öne çıkan satırlar;

Bu Amerikaya gidince insanlara cip mi takıyorlar. Terör örgütüne destek veren ABD. Mavi vatanda bir karşı çıkanları destekleyen ABD. Terörist FETÖ'yü yıllarca koruya ABD. Üstelik bunları anlatan da Erdoğan.

Burada soruyorum; Trump'ın gözündeki harikalığını nereden geliyor Erdoğan? Siz hala bu millete önüne gelene her istediğini verecek misiniz? Yoksa devlet adamı vasfına gayret mi edeceksiniz?

MEHMET ŞİMŞEK'E TAVSİVEM KOVULMADAN İSTİFA ETMESİDİR

Sektör temsilcilerinin anlattıklarına göre nakit akışları altüst olmuştur. Her yeni güne konkordato ile uyanıyoruz. İflas dosyası diğer seneye göre yüzde 17 artmıştır. Yüksek faiz oranı ile hem vatandaş hem de vatandaşın kredi ödemelerini imkansızlaştırmıştır. Reel sektöre artık politika kaynaklı daralmayı yaşattılar. Yanlış politika sorununu millet ödemektedir.

Memleketin insanıyla, emekçisiyle bağları tamamen kopmuştur. Bu güne kadar tutmamış olan plan ve programlarının bundan sonra da tutacağı yoktur. Mehmet Şimşek'e tavsivem kovulmadan istifa etmesidir.

SEN MAKAM İLE VE TERÖRİSTLER İLE MEŞGULSÜN

Bu ülkede güven bitti. Dükkanlara arsalara çöküyorlar. Lise çağındaki çocuklarımızı kullanıyorlar. 16 yaşındaki çocuğa bir İranlının yol gösterdiğini gördük. Sen bu çocuğu doğru yönlendiremiyorsun, elin İranlısı kirli amarelerine düşürüyor. Sen başkalarının evlatları ile meşgulsün. Sen makam ile ve teröristler ile meşgulsün.

SURİYE ORDUSU YPG'LEŞİYOR

PKK'nın Suriye kolu üzerinde hesaplar dönüyor. Halen komisyonculuk oynuyor ve kırıntı bekliyorlar. İmralı canisi "silah bırakacaklar" diye kendilerini kandırıyorlar. Buna Türk milletini de ikna etmeye çalışıyorlar. Bırakın YPG'nin silah bıraktığını bırakın, Suriye ordusu YPG'leşiyor.

Cumhuriyet tüm düşmanlarına inat eşitliktir. Helal ekmek peşinde koşmaktır. Yoksulluğu görmemezden gelmek değildir. Bizim siyasetimiz de budur. İşte bu yol Türk milletinin istikbalinin yoludur. Kapımız herkese açıktır.

"İKAMETLERİ KANDİL, PUSULARI DA İMRALIDIR BU ALÇAKLARIN"

50 bin askerimizi katiline 'kurucu önder' derken barış için hareket ettiklerini utanmadan söylüyorlar. En az onlar kadar da alçaksınız. Böylesine de yüzsüzdür. Önderleri katil, sözcüleri müptezel, zihinleri kiralık, ruhları satılık, elleri kan, sözleri ihanet, ikametleri kandil, pusuları da İmralıdır bu alçakların.

İmralı partisi ve onun ulakları Öcalan'ın medyadan rahatsız olduğu konusunda tehdit ediyorlar. Terörist Öcalan medyanın dilinden rahatsızmış. Medya hiç bizi göstermiyor, rahatsızlığımızı hiç göstermedik. Göstermeyen televizyonlar olsa bile kalp gözüne siyaset yapıyoruz.

Öcalan, İktidarı da hareket geçmesi için davet ediyor. Ne yapacak iktidar? Yine hükümete sığınıyorlar. Kimin kiminle ortak olduğu bellidir.

"BU DEVRAN BİR GÜN DÖNECEKTİR"

Öcalan muahliflerin sesi kısılmasını istiyor ya Meclis başkanı da İYİ Parti'nin sesini kısmak istiyor. Siz milletin sesini kısamazsınız. Terörist Öcalan, sansür istedi, Ulağı dün Meclis'te uyguladı.

Askerine, polisine hatta kundaktaki bebeklere silah sıkanlar; alçaktır, katildir, teröristir, haindir. Bunları işbirlikçisi ve alkış tutanlar da haindir. "Barış" deyip, ihanet kusanlara da "demokrasi" deyip medyaya ayar isteyen Stalin artıklarına, onlara yoldaşlık eden mankutlara da hatırlatıyorum; Bu devran bir gün dönecektir.

Türk milletinin sesini kısmaya kalkarsanız, bir daha oturmamak üzere ayağa kalkarız. Ben Müsavat Dervişoğlu İYİ Parti'nin sözcüsüyüm. Hiçbir İmralı mapushanesi sizi kurtaramayacaktır. Bugün umuduz, yarın gerçeğiz. O gün mutlaka gelecek.