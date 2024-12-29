DEM'in İmralı ziyaretinde ilk sızıntı... Bundan sonra neler olacağını tek tek sıraladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terörü sonlandırmak için Öcalan’ı Türkiye Büyük Millet Meclisi DEM gurubuna konuşmaya davet etmesi, tepki çekince de DEM’lileri İmralı’ya gönderme önerisi ile başlayan sürecin ilk ayağı gerçekleşti.

Öcalan 57 milletvekilinin olduğu gazi meclisteki DEM grubuna gelemedi.

Ancak Devlet Bahçeli’nin de aralarında olduğu 600 milletvekilini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, DEM milletvekili Pervin Buldan ile İmralı’ya gitti.

2 saat görüştüler.

DEM gerekse iktidar kulislerinden iki saatlik zirvede konuşulanları ve varılan mutabakatı araştırdım.

Öcalan, Bahçeli’nin PKK’nın kendisini feshetmesi, silah bırakması ve terörün sonlandırılması şartıyla kendisine “umut hakkı verilmesi” projesine destek verdiğini ve terörün sonlandırılması için her göreve ve atılacak her adıma hazır olduğunu söylüyor.

Öcalan, Önder ve Buldan bir yol haritası üzerinde görüş alışverişi yapıyorlar.

İlk adım olarak alınan notlar Önder ve Buldan tarafından DEM gurubu ile sonra da Kandil ile paylaşılması kararlaştırılıyor.

DEM- Kandil görüşmeleri sonrası ortaya çıkacak ilk tavırların Öcalan’a iletilmesi için İmralı’ya 2. kez gidiş izni isteneceği belirtiliyor.

2 saatlik bu görüşmede bulunan devlet görevlileri doğal olarak tüm konuşmaları içeren raporlarını anında iktidara yani saraya iletiyorlar.

Oradan da elbette Devlet Bahçeli’ye bilgi veriliyordur.

Peki neden açıklama yapmıyorlar?

Bu sorumun yanıtını şöyle verdi haber kaynaklarım;

“Hem DEM’lilerin hem Erdoğan hem de Bahçeli bu zirvede somut adımlar atılıncaya kadar detaylı hiçbir açıklama yapmayacaklar.

Yapılacak erken açıklamaların süreci olumsuz etkileyeceğini düşünüyorlar.”

İmralı zirvelerinin devam edeceği ve Öcalan- DEM ve Kandil mutabakatı sonrası iktidarla masaya oturulacağı ifade ediliyor.

Öcalan’a umut hakkı ve tabi af projesinin temelini, “PKK’nın kalıcı olarak kendisini feshetmesi, silah bırakması” şartı oluşturuyor.

Eğer bu sonuca ulaşılırsa Öcalan’ın PKK ve uzantıları terör örgütlerine liderlik etmesi gündeme gelecek.

Bu konuyu muhalefet kanadının uzmanları ile görüştüm.

En çarpıcı görüş ana muhalefet partisi olan CHP’den şöyle geldi.

“Başına 10 milyon dolar konulan, HTŞ lideri Ebu Muhammed Colani Suriye Devlet Başkanı Esad’ı kaçırıp Şam’ı ele geçirince adı Ahmed eş Şera unvanı oldu.

Arananlar listesinden anında çıkartıldı. Çünkü arkasında özellikle İsrail ve Amerika vardı.

Öcalan umut hakkı ile affedilirse yıllardır besledikleri Öcalan’ı emperyalist ülkeler parti genel başkanı ve siyasi lider yaparlar.

Çözüm sürecinde yaşanan olumsuz gelişmeler asla unutulmamalı.

İmralı zirvesi çözüm yeri değildir. Çözüm yeri Türkiye Büyük Millet Meclisidir.”

CHP milletvekiline neden adını yazmama izin vermediğini sordum.

Dedi ki; “Önce DEM sonra MHP ve AKP açıklama yapsınlar ki biz de resmi açıklama yapalım.”

Bakalım resmi açıklama ne zaman yapılacak.

İmralı- DEM- Kandil ittifakı ile Cumhur İttifakı zirvesinden ne sonuç çıkacak?