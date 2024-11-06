DEM’in tasası size mi düştü Özgür Bey!

CHP, eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ı, kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk etti. Lütfü Savaş ne demişti de “kesinlikle” ihraç edilecek? X hesabında yazdıklarını alacağız ve CHP’lilere “Lütfü Savaş’a neden öfkelendiniz? Yanlış bir şey mi yazdı?” diye soracağız.

Lütfü Savaş’ı ihraca götüren metin:

“HAYDİ KURUCU PARTİNİN VATANSEVERLERİ! YA BUGÜN KENDİMİZE VE PARTİMİZE YAKIŞANI YAPACAĞIZ... YA DA YOK OLACAĞIZ! Bölge yangın yeri. Savaş kapımızda. Emperyalist güçler bölgemizde sınırları değiştirmeye başladı...

Terör örgütleri üzerinden içimize fitnelik sokan, etnik çatışma hayalleri görenler için bugün bu ülkenin kurucu iradesinin partisine her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç var! Ve bugünün CHP’si DEM’lenmekle meşgul. Parti olarak, terör ile bağ kuran ve terörden siyasi rant devşirenleri her kim olursa olsun ya da hangi oluşum olursa olsun savunamayız.

Ve bugün gerek sınırımızda terör devleti kurmak isteyenler, gerekse sınırlarımız içinde ayrı devletçikler kurmak isteyenler karşısında daima yüce Türk Milletini bulur. Bu millet yeni kurtuluş savaşını hem başlatır, hem de zaferle taçlandırır.

Bu millet ki; farklı etnik gruplardan olup, bütünleşmiş, birleşmiş ve vatan yüzeyinde millî birliği sağlamış Atatürk milliyetçiliği ile bir “Ulus Devlet” olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin milletidir.

Dileğim bu ülkenin kurucu partisinin de her türlü işgalden kurtulup ya da kurtarılarak kendi kurtuluş savaşını yapabilmesidir. Bunun için ben Lütfü Savaş olarak bu mücadeleyi başlatıyorum. Ve CHP’nin kuruluş ayarlarına dönmesi için tüm CHP’lileri birlikte mücadele etmeye davet ediyorum.

“Bağımsızlık Benim Karakterimdir” diyen kurucu irademiz Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde bugün bölgemizdeki ve içerdeki tehditlere karşı tüm CHP’lileri birlik olmaya çağırıyorum!

İkbal derdine düşmüş birkaç kişinin elinde oyuncak haline gelmiş, hatta terör bağlantılı parti ve siyasetçiler ile sırf koltuk için yol yürüyenleri tarih zaten affetmeyecektir. Bizler bu uğurda CHP’nin sözüm ona değişim adı altında kuruluş felsefesinden sapmasına ve nihayetinde tarih olmasına izin vermeyeceğiz...”

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Özgür Özel ve yandaşlarına soruyorum... Lütfü Savaş’ı niçin ihraç ediyorsunuz? Size sormadan X attığı için mi, yoksa “Bugünün CHP’lisi DEM’lenmekle meşgul.” dediği için mi?

Muhtemelen DEM’lendiğinizi açık açık yazdığı için ihraç ediyorsunuz. Gerçekler ifşa edilince planlar bozuluyor.

Özgür Özel! DEM’in vekilliğine soyunursanız, böyle ağır tenkitlere de uğrarsınız. Şuna inanıyorum ki, CHP’lilerin ekseriyeti, yeni yönetimin “DEM’lenmesinden” çok rahatsız.

Ahmet Türk nezdinde DEM’cileri savunmak için koştura koştura Mardin’e gittiniz, belediye önüne adam toplayıp bağırtılı sesinizle estiniz, gürlediniz.

Size ne arkadaş! Size ne!!

Lütfü Savaş, Suriye’ye derinliğine uzanmış bir ilimizden. Tehlikenin farkında. PKK’nın, denize açılmak için göz diktiği alan. Dolayısıyla DEM’in iştah kabarttığı alan.

Lütfü Savaş neden bu kadar hassas? Önce onun bu hassasiyetini tahlil etmek gerekmez mi?

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Diğer tarafta Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal var. Onun sözleri Lütfü Savaş’tan farklı mı? Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in indirilmesine karşı mitinge neden katılmadığını “Atatürk’le, Cumhuriyet’le, bayrakla, vatanla sorunu olanlarla işim olmaz. İstiklâl Marşı’nda ayağa kalkmayanlarla, Millî Takım zaferinde sevinmeyenlerle bir arada olmam... Ben DEM Partililerin olduğu, DEM Partisi’nin eş başkanının konuştuğu bir mitingde ya da bir otobüs üstünde olmam. Bunu herkes biliyor. Benim DEM’e karşı tavrım net.” sözleriyle açıklıyor.

Bu cümleleri şöyle de okuyabiliriz:

“Özgür Bey ve etrafı DEM’leniyor. Ben bu işte yokum.”

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Dün MHP’nin de grup toplantısı vardı. Devlet Bahçeli’nin Abdullah Öcalan ısrarının parti üstündeki etkisini birileri araştıracaktır. Göreceğiz.