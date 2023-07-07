Demir anemisinden korunmanın yolu

Demir minareli gerektiği kadar vücut tarafından temin edilemiyorsa anemi oluşuyor. Peki, ne yapmalı, işte yanıtı…

Demir anemisinden korunmanın yolu

DEMİR ANEMİSİNDEN NASIL KORUNULUR

Yeterli miktarda et tüketmek çok önemli. Demirin en iyi doğal besin kaynağı.
Günde en az 2–3 köfte kadar (60–90 gram) et tüketmeye özen gösterilmeli.
Demirin en iyi kaynağı kırmızı et…
Tavuk, hindi etleri veya diğer etlerde demir içerir. Pekmez, demirin iyi bir kaynağıdır. Bu nedenle çocukluk çağında her gün yaklaşık 1 yemek kaşığı tüketilmelidir. Gebelerde de bu miktarlarda tüketilmesi uygundur. Kuru incir, kuru kayısı ve kuru üzüm gibi kurutulmuş meyveler de iyi demir kaynağı.
Yemekten hemen sonra hemen çay içme alışkanlığına kesinlikle elveda dememiz gerekiyor. Çünkü çayda bulunan tanen adlı madde, demir emilimini azaltıyor. Bu nedenle çay içilecekse yemekten 45 dakika sonra içmeliyiz.

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