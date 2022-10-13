Demir askılıktan boynunun üstüne düşen işçi öldü

Olay, Mersin Serbest Bölgesinde bulunan bir tekstil firmasında meydana geldi. Firmada çalışan Eren Seyhan, iş sırasında demir askılıklara çıktı. Dengesini kaybeden Seyhan, boynunun üstüne düşerek, ağır yaralandı. Durumu fark eden arkadaşları yardıma koşarken, sağlık ekiplerine de haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz gencin yaşamını yitirdiği belirlendi. Eren Seyhan’ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)