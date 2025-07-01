Demir çeliğin öncü markasından kötü haber! Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesindeydi

Türkiye’nin köklü sanayi kuruluşlarından Sıddık Kardeşler Haddecilik Sanayi ve Ticaret AŞ, hakkında İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, geçici mühlet kararı verdi.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK 500 SANAYİ KURULUŞUNDAN BİRİYDİ

1967 yılında Karabük’te kurulan firma, İstanbul Sanayi Odası’nın 2023 yılı “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesinde 7,2 milyar TL ciro ile 304’üncü sırada yer aldı. Şirketin yaklaşık 3,6 milyar TL tutarında borcu olduğu bildirildi.

GEBZE VE DİLOVASI’NDA ÜRETİM TESİSLERİ BULUNUYOR

Kocaeli’nin Gebze ve Dilovası ilçelerinde faaliyet gösteren iki büyük üretim tesisine sahip olan firmanın yaklaşık 420 çalışanı bulunuyor. Mahkeme dosyasında, şirket ortaklarının da şirket borçlarına kişisel olarak kefil oldukları ve bu nedenle bireysel konkordato başvurusunda bulundukları bilgisi yer aldı.

ÜÇ AYLIK GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLDİ

Mahkeme, başvuru sonrası şirket ve ortakları için üç aylık geçici mühlet kararı aldı. Bu süreçte Prof. Dr. Serdar Kale, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ferhat Koç ve Yeminli Mali Müşavir Temel Var, konkordato komiseri olarak atandı.

MALİ YAPI YENİDEN YAPILANDIRILACAK

Kararla birlikte, şirketin mali yapısının yeniden yapılandırılması süreci konkordato komiserleri tarafından yakından izlenecek.