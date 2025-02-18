Demir Ege Portekiz’de yıldızını parlattı: Transfer için karar çıktı

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Demir Ege Portekiz’de yıldızını parlattı: Transfer için karar çıktı

Beşiktaş’ın Rio Ave’ye kiralık gönderdiği Demir Ege Tıknaz Portekiz’de yıldızını parlattı. 20 yaşındaki oyuncu için flaş transfer kararı çıktı.

Beşiktaş’ın altyapısından yetişen Demir Ege Tıknaz sezon başında Portekiz ekiplerinden Rio Ave’ye kiralandı. 5 milyon euro satın alma opsiyonu ile kiralanan genç oyuncu, özellikle son haftalardaki oyunu ile takımın vazgeçilmezleri arasında yer aldı.

Portekiz’de son oynanan AVS maçında Rio Ave’deki ilk golünü atan Demir Ege büyük sevinç yaşarken maçın oyuncusu seçildi.

Gelen son haberlere göre Rio Ave, Demir Ege’yi takımda tutmaya karar verdi. Portekiz ekibi bunun için 5 milyonluk satın alma opsiyonunu kullanmayı planlıyor. Portekiz ekibi ilerleyen dönemde genç oyuncudan yüksek bonservis geliri kalmayı hedefliyor.

20 yaşındaki orta saha oyuncusu Portekiz ekibinde çıktığı 20 maçta 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

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