Demir Ege Portekiz’deki ilk golünü attı: Büyük hata dikkat çekti

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Demir Ege Portekiz’deki ilk golünü attı: Büyük hata dikkat çekti

Beşiktaş’ın Rio Ave’ye kiraladığı Demir Ege Portekiz’deki ilk golünü attı. Genç oyuncunun attığı gol öncesi yapılan büyük hata dikkat çekti.

Demir Ege Tıknaz'ın formasını giydiği Rio Ave, Portekiz Premier Ligi'nin 22. haftasında AVS'yi konuk etti. Dos Arcos Stadı'nda oynanan maç 1-1 berabere sona erdi.

Misafir ekip 32. dakikada John Mercado'nun golüyle 1-0 öne geçerken, Rio Ave'ye beraberliği 62. dakikada Demir Ege getirdi. 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun golüne, AVS'nin 39 yaşındaki kalecisi Guillermo Ochoa'nın yaptığı büyük hata damga vurdu.

OCHOA ELİNDEN KAÇIRDI, DEMİR EGE AFFETMEDİ

Meksika Milli Takımı'nın kalesini 152 maçta koruyan, La Liga'da Malaga ve Granada gibi takımlarda forma giyen tecrübeli eldiven, sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta kalesine gelen topu ellerinin arasından sektirdi. Boşta kalan topa kafayla dokunan Demir Ege takımına beraberliği getirdi.

Beşiktaş'ın sezon başında Rio Ave'ye kiraladığı genç futbolcu, 20 maç forma giydiği Portekiz takımında ilk golünü attı. Demir Ege'nin 2 de asisti bulunuyor.

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