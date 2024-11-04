Demir eksikliği alarm veriyor! Uzmanlar uyarılarını açıkladı

Demir eksikliği, dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen ve önemli sağlık sorunlarına yol açan bir durum olmasıyla dikkat çekti. Uzmanlar, demir eksikliğinin özellikle çocuklar, hamile kadınlar ve yaşlılar için ciddi riskler taşıdığını belirtti.

UZMAN GÖRÜŞLERİ VE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR

Türk Hematoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Muhlis Cem Ar, demir eksikliğinin yaygın bir sorun olduğunu ve özellikle yaşlılarda kansızlık (anemi) ile ilişkili ciddi sağlık problemlerine yol açabileceğini vurguladı.

Prof. Dr. Ar, "Yaşlılarda görülen kansızlık sorununda kolonoskopi veya endoskopi yapılması gerekebilir, çünkü sindirim sistemine bağlı kanserleri görme olasılığı artıyor" dedi.

Yapılan araştırmalar, demir eksikliğinin sadece kansızlığa değil, aynı zamanda fiziksel ve zihinsel performansın azalmasına, bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve hatta kalp hastalıklarına yol açabileceğini gösterdi.

2023 yılında Journal of Hematology'de yayımlanan bir çalışmada, demir eksikliğinin çocuklarda bilişsel gelişimi olumsuz etkilediği ve okul başarısını düşürdüğü belirtildi.

GEBELİK VE DEMİR EKSİKLİĞİ

Türk Hematoloji Derneği İkinci Başkanı Prof. Dr. Şule Ünal Cangül, demir eksikliğinin gebelik döneminde hem anne hem de bebek için ciddi riskler taşıdığını ifade etti.

Prof. Dr. Cangül, "Demir eksikliği olan gebelerde sadece anne kansız kalmıyor, doğacak bebek de hayatının ilk iki yılında demir eksikliği sorunlarıyla karşı karşıya kalıyor" diye ekledi.

Demir eksikliğinin tedavisinde demir takviyeleri ve demir açısından zengin besinlerin tüketimi büyük önem taşır. Uzmanlar, kırmızı et, ıspanak, mercimek ve kuru meyveler gibi demir açısından zengin gıdaların düzenli olarak tüketilmesini öneriyor. Ayrıca, demir emilimini artırmak için C vitamini içeren besinlerle birlikte tüketilmesi tavsiye edildi.

Demir eksikliği, halk sağlığı açısından önemli bir sorun olup, erken teşhis ve doğru tedavi yöntemleri ile kontrol altına alınabilir.

Uzmanlar, demir eksikliğinin önlenmesi ve tedavisi konusunda toplumun bilinçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Sağlıklı bir yaşam için düzenli sağlık kontrolleri ve dengeli beslenme büyük önem taşır.