Demir eksikliği nasıl anlaşılır?

Demir eksikliği vücudun farklı bölgelerinde ortaya çıkabiliyor Belirtileri ise genellikle ciltte, saçta ve tırnaklarda görülüyor. Demir çok önemli bir mineral. Bu nedenle vücudumuzdan eksik olmaması gerekiyor.



Demir beden gelişiminden sorumlu.. Demir eksikliğinde, halsizlik, yorgunluk, göğüs ağrısı, soğuk eller ve dilde ağrı hissediliyor. Kadınlarda erkeklerden daha fazla görülür. Kadınların yüzde 50’si hamilelik döneminde demir eksikliği yaşar. Peki demir eksikliği olduğunu nasıl anlarız? İşte yanıtları…

Göz kapaklarının içinin solması

Normalde alt göz kapaklarının içini çekerseniz parlak kırmızı renktedir. Ancak demir eksikliği çekiyorsanız alt göz kapaklarının iç kısmının solgunlaşmasına neden olur. Genellikle orta veya şiddetli demir eksikliği vakalarında görülür.

Kırılgan ve güçsüz tırnaklar

Kırılgan ve güçsüz tırnakla, demir eksikliğinin nispeten daha az görülen bir belirtisidir. Genellikle kolayca çatlayan ve parçalanan kırılgan tırnaklar olarak başlar. Daha sonraki aşamalarda, demir eksikliği uzun süre tedavi edilmeden devam ettiğinde, ortada bir çukur oluşturan ve kenarları yukarı kalkarak yuvarlak kaşık şeklindeki bir görünüm veren bir eğri oluştururlar. Bununla birlikte, nadir görülen bir semptomdur ve yalnızca ciddi demir eksikliği vakalarında görülür.

Kuru ve yıpranmış saçlar

Bir gün içinde bazı saç tellerinin dökülmesi normaldir, ancak fırçanızda veya yastığınızda fazla saç teli fark ederseniz, bu bir şeylerin yolunda gitmediğinin işareti olabilir. Kuru ve yıpranmış saçlar demir eksikliğinin habercisi olabilir. Vücudunuzda demir eksikliği olduğunda, kanınızdaki hemoglobin seviyesini düşürür ve saç hücrelerinin daha az oksijen almasına neden olarak saç büyümesini etkiler. Cilt ve saç yeterli miktarda oksijen alamayınca kurur ve zayıflar.

Saç dökülmesi

Vücutta demir eksikliği olduğunda, tırnaklarınızın ve saçlarınızın büyümesini uyaran hücrelere oksijen taşınması zorlaşır. Bu da saçlarınızın incelmesine ve dökülmesine neden olur. Şiddetli demir eksikliğinde saç dökülmesi artabilir ve saçlarınız ıslakken veya parlak bir yerde dururken saç derinizin açıldığını fark edebilirsiniz.

Yüzde solma

Vücutta demir eksikliği olduğunda kanın daha az kırmızı olmasını sağlar ve bu da cildin normalden daha solgun görünmesine veya sıcaklığını kaybetmesine neden olur.