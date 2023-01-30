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Vali havalimanında karşıladı. Sivasspor maç için Alanya'ya gitti

Sivasspor, ligde karşılaşacağı Alanyaspor mücadelesi için Alanya'ya iniş yaptı.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 18:59
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Demir Grup Sivasspor Alanya'ya vardı

Vali havalimanında karşıladı. Sivasspor maç için Alanya'ya gitti
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Spor Toto Süper Lig'de Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor bu maç için Alanya'ya gitti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Spor Toto Süper Lig'de 22. haftanın açılış maçında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, 23 kişilik kafileyle Nuri Demirağ Havalimanı'ndan havalanan uçakla Gazipaşa Alanya Havalimanı'na iniş yaptı.

Kırmızı-beyazlı ekip kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini beklemeye başladı.

VALİ HAVALİMANINDA KARŞILADI

Sivasspor kafilesini Alanya'da Sivas Valisi Yılmaz Şimşek karşıladı.

Corendon Alanyaspor ile Demir Grup Sivasspor yarın saat 17.00'de Kırbıyık Holding Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Yiğit Arslan görev yapacak.

Kafilede, Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Emre Satılmış, Alaaddin Okumuş, Robin Yalçın, Mehmet Albayrak, Caner Osmanpaşa, Samba Camara, Dimitrios Goutas, Ziya Erdal, Uğur Çiftçi, Kader Keita, Isaac Cofie, Charis Charisis, Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt, Samu Saiz, Ahmed Musa, Max Gradel, Emre Gökay, Mustapha Yatabare, Karol Angielski, Jordy Caicedo yer aldı.

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