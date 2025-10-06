Demir korkuluğa sıkışıp mahsur kalan şaşkın köpeğin imdadına itfaiye yetişti

Hatay'ın Payas ilçesinde demir korkuluğa sıkışıp mahsur kalan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Payas ilçesi Karşı Mahallesi'nde sanayi bölgesinde dolaşan bir köpek, demir korkuluklara sıkıştı. Mahsur kalan köpeği gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, demir korkulukları keserek köpeği kurtardı. Kurtarılan köpek, doğal yaşam alanına bırakıldı.

