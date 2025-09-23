Demir parçası aracı delik deşik etti! Kadın sürücü için itfaiye seferber oldu

Kaza, saat 07.30 sıralarında Şahintepe Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce yol kenarındaki telefon direğine, ardından da inşaat alanını çevreleyen levhalara çarptı. Çarpmanın etkisiyle levhalara bağlı demir parçası otomobile saplandı.
Motor kısmından giren demir, sürücünün bacağına saplandıktan sonra aracın arka kısmından çıktı. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı bulunduğu yerden çıkaramayınca olay yerine itfaiye sevk edildi.
Demiri keserek sürücüyü otomobilden çıkaran itfaiye ekipleri, yaralı kadını sağlık görevlilerine teslim etti. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.