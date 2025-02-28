Demir parmaklıklar Ümit Özdağ'a engel değil! Son ihanet planını satır satır açıkladı

39 gündür 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten tutuklu olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından çok konuşulacak ifadelere de yer verdi.

İşte Ümit Özdağ'ın yaptığı paylaşım:

Suriye’de 4 parçaya bölünme süreci hızlanıyor. 1992’de Oded Yinon’un Dünya Siyonist Örgütü’nün yayın organı Kivunim dergisinde “İsrail’in Güvenliği” makalesinde savunduğu Irak’ın üçe, Suriye’nin dörde bölünmesi süreci devam ediyor.

HTŞ veya yeni Suriye ordusu muhtemeldir ki Şam’ın güneyinde Kuneytire, Dera ve Süveyda bölgelerine giremeyecek, bu bölgede Durzilerin özerk bölgesi İsrail ve Netanyahu koruması altında kuruluyor.

Öte yandan 22 Şubat 2025’de Suriye Petrol Bakanı PKK/PYD ile ÖZERK YÖNETİM diyerek petrol anlaşması yaptıklarını “Suriye hükümetinin ÖZERK YÖNETİM’den günlük 15 bin ton varil alacak” dedi. Bu açıklama ile PYD’nin terörist unsurlarının Suriye ordusuna ancak Peşmergelerin Irak ordusuna bağlı olduğu kadar bağlı olacağı da netleşti.

Bundan sonraki aşama Rakka’daki petrol ve doğalgaz yataklarının Rakka-Hayfa petrol/doğalgaz hattı ile İsrail’e bağlanması olabilir. Kuzeyde PKK/YPGistan güneyde Dürzistan oluşurken, Lazkiye-Tartus bölgesinde Alevi/Nusayri bölgesinin oluşması kaçınılmazdır.

Yeni ve parçalanmış Suriye oluşurken, dışlanan tek kesim Türkmenler.

Yıllarca İdlib’te Türkiye’nin koruması altında varlığını sürdüren, Esad’ın devrildiği saldırıda Ankara’nın da desteğini alan Golani/Şara Şam’da toplanan Ulusal Diyalog Konferansı’nda Türkmen Meclisine yer vermedi.

Türkmenler, Ankara’dan Halep bölgesinde özerk bölge istediler ancak destek bulamadılar.

Ve Türkiye’de Erdoğan “Türk, Kürt, Arap” birlikte derken Suriye’de Türkmen’in adı anılmıyor.