Demir yüklü kamyon devrildi: 1 ağır yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Demir yüklü kamyon devrildi: 1 ağır yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde fıstık bahçesine demir yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü ağır yaralandı.

Şanlıurfa'nın Halfeti ile Birecik ilçesini birbirine bağlayan karayolu üzerindeki Bağlarbaşı mevkiinde trafik kazası yaşandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Hasari P.'nin kullandığı demir yüklü 63 B 2855 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak fıstık bahçesine devrilirken, kazayı görenler durumu yetkililere bildirdi.

Haber vermesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Birecik Devlet Hastanesine götürürken, sürücünün sağlık durumunu ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan kamyonun devrildiği bahçedeki bazı fıstık ağaçlarının da zarar gördüğü tespite edildi. Kamyon, vinç yardımıyla devrildiği yerden kaldırılarak götürülürken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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