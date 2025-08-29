Demir yüklü kamyon devrildi

Kaynak: DHA
Demir yüklü kamyon devrildi

Sultangazi’de sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği demir yüklü kamyon devrildi. Kazada kamyonet sürücüsü yaralandı. Kaza anı, caddedeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza saat 16.30 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. Bağlantı yolundan caddeye giren Kemalettin D. idaresindeki demir yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kaza nedeniyle kamyonun kasasındaki demirler yola savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yaralandığı tespit edilen kamyon şoförü Kemalettin D., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Devrilen kamyon ve yola savrulan yükler vinç ile bulundukları yerden kaldırıldı. Kaza anı caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

