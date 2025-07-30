Demircilerin sıcak havada zorlu mesaisi

Kaynak: İHA
Demircilerin sıcak havada zorlu mesaisi

Termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği Kayseri'de, demirciler zorlu süreçlerde çalışıyor.

Kayseri'de termometreler 40 derece sıcaklığı görürken, vatandaşlar sıcak havadan etkilenmemek için çaba sarf ediyor.

Kentte demircilik yapan esnaf da sıcaktan nasibini aldı. Hem hava hem de kaynağın sıcaklığında alın teri döken demirciler, ekmek parası için zorlu bir mesai sürdürüyor.

Demirci Nevzat Ceviz, "Sıcakta çalışmak zor oluyor ama biz mesleğimizin gerektirdiği şeyleri yapıyoruz. Maalesef çalışırken hem havanın hem kaynağın sıcağı birleşince bizim için çalışmak çok zor oluyor. Bu sıcaklıklara rağmen bizler de üzerimize düşenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Daha önce Kayseri'de böyle bir sıcaklık görmedim. 20 senedir kaynakçıyız ama gerçekten böyle bir sıcaklık görmedim. Yine de elhamdülillah. Sıcak havanın en azından soğuk çaresi var" şeklinde konuştu.

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