Düzenli tüketildiğinde karaciğeri temizlediği söylenilen demirhindi özellikle şerbet olarak sık tüketilmektedir. Peki, demirhindinin faydaları neler? Demirhindi neye iyi gelir?

Ülkemizde Osmanlı zamanında keşfedilen demirhindi, şerbet olarak sarayda yapılmış ve sağlığına faydaları keşfedildikten sonra doğal tıbbi tedavilerde de kullanılmıştır. Düzenli tüketildiğinde karaciğeri temizleyerek 20 yaş gençleştirdiği tespit edilmiştir. Güçlü bir anti-oksidan ve anti-enflamatuar olmasının yanı sıra içerisinde E, B, C vitaminleri ve demir, fosfor, manganez ve diyet lifi barındırmaktadır.

DEMİRHİNDİ FAYDALARI NELER?

- Vücuttaki sıvı oranını dengeleyerek böbreklerde taş ya da kum oluşumu engeller. Bu yüzden uzmanlar özellikle akşam yemeğinden sonra en fazla 2 bardak demirhindi şerbeti içilmesini tavsiye eder.

- Mide ekşimesine iyi gelir. İçerdiği antioksidan maddeler sayesinde mide asidini dengeleyerek ciddi rahatsızlıkları önler.

- Demirhindi şerbeti bağırsakları yumuşatarak kabızlık gibi ciddi olan sindirim sorunun oluşumunu önler. Metabolizmayı hızlandırarak besinlerin kana çabuk karışmasını sağlarken toksinlerinde vücuttan atılmasını sağlar.

- Çevresel etkilerden dolayı deforme olmuş sinir hücrelerindeki toksinleri azaltarak psikolojik hastalıklara yakalanma riskini azaltır. Konsantre gücünü artırarak yorgunluk gibi sağlık sorunlarının yaşanmasını önler.

- C vitamini kandaki kötü kolesterolü düşürerek damarlardaki kanın akışını kolaylaştırır. Demirhindi meyvesinde yüksek oranda bulunan bu vitamin damarlardaki kanın akışını kolaylaştırarak kalp rahatsızlıklarına yakalanma oranını düşürür. Aynı zamanda bu duruma bağlı ortaya çıkabilecek yüksek tansiyonu da önlemiş olur.

- Anti-mikrobiyal özelliği sayesinde de vücuttaki zararlı parazitleri azaltır. Bağışıklığı güçlendirerek vücudu kanserli hücrelere karşı korur. Aynı zamanda bağırsaklardaki kurtları ortadan kaldırır.

- Demirhindiden yapılan içecek karaciğeri tüm toksinler temizler. 20 yaş karaciğeri gençleştirir.