Demiroğlu Bilim Üniversitesi 4 akademik personel alacak

Resmî Gazete’de yer alan ilana göre; Demiroğlu Bilim Üniversitesi istihdam etmek üzere 4 akademik personel alacağını duyurdu.

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Üyeleri alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

PROFESÖR KADROSU BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Dilekçe,

YÖK formatında öz geçmiş,

yayın listesi,

diploma,

uzmanlık belgesi

Doçentlik belgesinin noter tasdikli kopyaları

YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi,

nüfus cüzdan fotokopisi,

erkek adaylar için askerlik durum belgesi

8 adet vesikalık fotoğraf ile yayınları kapsayan 1 adet dosya ve bu dosyadaki tüm belgeleri içeren 6 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya taşınabilir bellek

İle birlikte Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Büyükdere Cad. No: 120/1 Şişli-istanbul Tel: (212) 213 64 83-159) teslim etmeleri gerekmektedir.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Dilekçe,

YÖK formatında öz geçmiş,

yayın listesi,

yayınlar,

diploma ve uzmanlık belgesinin noter tasdikli kopyaları

YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi,

nüfus cüzdan fotokopisi,

erkek adaylar için askerlik durum belgesi

8 adet vesikalık fotoğrafı kapsayan 5 adet dosya

ile birlikte şahsen Tıp Fakültesi Dekanlığı (Büyükdere Cad. No: 120/1 Esentepe-Şişli-istanbul Tel: (212) 275 75 83)'na teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür.