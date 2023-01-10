Bu haber Ali Koç ve tüm Fenerbahçelileri ilgilendiriyor. Ali Koç’a yasak koyan medya patronu kim? Şerafettin Tilki yazdı

Merhaba dostlar. Söz vermiştim size; "Medya patronunun ambargo koyduğu, yani yasakladığı kulüp başkanını açıklayacağım" diye.

O gün geldi çattı. Açıklıyorum işte. Hem de yapılan toplantıları, tarihlerini, talimatları, isim isim talimatları alanlarıyla.

Siz de biliyorsunuz artık. Türkiye’de spor, siyaset ve ticaret üçgeni girift ilişkiler içinde. Zira herkesin çok iyi bildiği, iki konu var; futbol ve politika. En ücra mecralara gidin, mutlaka bunlar konuşulur.

Bizden başka hiç bir ülkede belediyeler profesyonel kulüp sahibi olmaz. Roma Büyükşehir Belediyespor yoktur mesela. Ya da, Tokyo Belediyespor da. Bizdeki sistem dünyada ilk ve tek yani.

Bugün konuya siyasetten başlayıp, ticaretten geçip finali futbol ile yapacağım..

GAZ DEYİP DE GEÇMEYİN

Doğalgaz sonrası her ne kadar geri plana düşse de, eskiden Aygaz İle Milangaz en çok bilinen iki marka idi. Girmediği ev, çıkmadığı apartman yoktu. Milangaz Demirören, Aygaz ise Koç Grubu'nundu. Hal böyle olunca, rekabet farklı boyutlara taşındı. Her alanda ülkenin bir numarası olmak isteyen Koç Grubu, Gaz alanında dişli rakibi ile kıyasıya yarış içindeydi.

Bu durum, iki grubu sürekli karşı karşıya getirmeye yetti. Kılıçlar çekili kaldı hep!

MURAT AKSU TUZ BİBER EKTİ

Yıldırım Demirören başkan olunca, Murat Aksu’yu yönetime aldı. İkinci başkanlık koltuğuna oturttu. O dönem, baba Abdülkadir Aksu İçişleri Bakanı. Doğu bölgelerinde gaz depolama alanları kısıtlı. Güvenlik önlemleri nedeni ile alan tahsis edilmiyor. Demirören Grubu Cezayir’den kendi tankerleri ile getirdikleri gazı, çok ihtiyaç duyulan bu bölgeye taşıdı. Bakan Aksu’nun bu konuda Demirören'e ayrıcalık tanıdığın ileri süren Aygaz grubu sert tepkiler verse de, Milangaz doğuda kurduğu depolama alanları ile kesintisiz hizmet sağladı. Bu yıllardır süren rekabeti tarihi zirveye çekti.

Dönemin TÜSİAD Başkanı rahmetli Mustafa Koç, hükümete yüklendi. Gaz, gaz olmaktan çıktı. Ortalığı toz dumana kattı. Uçurdu(!)

FORMADAN SÖKÜP ATTI

Demirören Grubu'nun patronu rahmetli Erdoğan Demirören, Beşiktaş kulüp başkanlığı icin oğlunu aday gösterdi. O dönem, seçimin kazanılması durumunda ilk icraatın, Beko göğüs reklamının söküleciğini her ortamda dile getirdi. Koç'a ait olan Beko, Demirören’lerin bu hışmından kurtulamadı!..

KOÇ YASAĞI

Hep diyoruz ya; hayatta hiç bir şey tesadüf değildir. Demirörenler, Doğan Grubu medyasını satın aldı. Bu ulusal medyanın yüzde 67’sine denk geliyordu. Kanal D, CNN, DHA, bir çok radyo. Yazılı medyada: Hürriyet, Milliyet, Posta ve Fanatik. Dergiler. İnternet portalları. Bir hayli geniş yelpaze.

Bu medya, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım nefes alsa haber yapardı. Eee, çok da normal. Herkes bilir. Fenerbahçe, tiraj ve reyting demek. Kulübün başkanı A derse, manşet, B derse sür manşet olur.

Anormallik Ali Koç ile başladı. Koç, sarı lacivertli kulübün başına geçmek için aday oldu. Demirören anında spor müdürlerini toplantıya çağırdı, bir masanın etrafına topladı.

Tayfur Bayındır(Milliyet) Can Uyguç (Posta) Faik Gürses (DHA) ve Yalçın Uygun (Fanatik) masa etrafında.

Sizleri duyar gibi oluyorum. "Hürriyet spor müdürü neden yok" diyorsunuz değil mi?



Medyanın Amiral Gemisi denilen Hürriyet’in spor sorumlusu Bodrum’da. Orada yaşıyor. Uzaktan spor sayfalarına hükmediyor! Bu bile spor medyasının ne hale geldiğinin göstergesi. Bırakın Amiral Gemisi demeyi, çavuşun takası bile denilemez durumda.

Toplantıda, Ali Koç’a gezete ve Tv’lerde yer verilmemesi yasağı getirildi.

Gaz rekabeti artık yok. Koç devam etse de, Demirören enerji alanından çekildi. Şirketleri OYAK’a devretti. Ancak gaz bitse de, kin bitmemişti.

Fenerbahçe Başkanı'nın basın toplantısı, divan kurulu ve maç sonu gibi konuşmaları öte yandan giriliyor. Koç’un en kötü ve vesikalık fotosu bile kullanılmıyor.

Olan üstlerinde patron baskısını hiç olmadığı keder hisseden basın emekçilerine oluyor. Mahçup, üzgün ama mecburlar.

ALİ KOÇ'UN YAYINLANMAYAN RÖPORTAJI

Can Gebetaş, Fanatik gazetesine Fenerbahçe muhabiri olarak girdi. Aynı zamanda yönetici olan Koç’un medya ayağında da yer aldı. Gazete ile yollar ayrılınca da, kulüpte iş başı yaptı. Ardından uzun atlama ile yönetici oldu. CHP’den milletvekili olmak için nabız yoklasa da, Beşiktaşlı eski yönetici Erdoğan Toprak’ı geçemeyip takıldı. Malum Toprak partinin karar mercii ağır toplarından!. İşte bu Gebetaş, eski mesai arkadaşlarına yardım etmek istedi. Koç ile barış köprüsü kurulması için girişimde bulundu. Ali başkan alaya aldı. “Röportaj veririm ama yapan arkadaşa yazık. Gazeteye kullanamaz” dedi.

Belki aşılır diye Fanatik Haber Müdürü Zafer Büyükavcı, başkan ile temasa geçen isim oldu. Buluşmalar, konuşmalar. Özel röportaj yapıldı. Yapıldığı gibi de kaldı. Emir ve yasak en tepeden geldiği için, gazete yerine, çekmeceye kondu.

Spor, siyaset, ticaret diye girip, gaza geldik. Gaz yapma, caz yap. Caz dedik ya aklıma bu müzik türünün dünyaca ünlü isimleri geldi.

Russel Dickerson, Jerry Douglas, Rosanne Cash, Charly Mcclain, Janie Fricke, Jim Reeves ve Johnny Paycheck. Vakit ayırıp en azından birini dinleyin. Ne gazınız kalır, ne de nazınız!..

Bizzat deneyip test ettim.

TÜİK açıklamaları gibi uydurma değil. Tamamen gerçek.

Ya da açıp İbo’dan, kara üzüm abbesi dinleyip rahatlayın. Öneri benden, karar sizden güzel insanlar.

Kalın sağlıcakla.