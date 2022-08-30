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Demirören Holding'den flaş kapatma kararı

Hürriyet Gazetecilik’e ait DPC İstanbul ekim ayından itibaren kapanma kararı aldı.

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 13:26
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Demirören Holding DPC İstanbul’u kapatıyor. Flaş karar

Demirören Holding'den flaş kapatma kararı
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Demirören Holding’e ait en önemli baskı tesisinin kapanma kararı aldığı ortaya çıktı. KAP’a yapılan açıklamada 105 çalışanın iş akdi feshedilecek.

Dünya'dan Kerim Ülker'in haberine göre, Holding’in iştiraki Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklamada Demirören Print Center’a bağlı Esenyurt’ta bulunan İstanbul DPC Şubesi, 1 Ekim 2022 tarihinde faaliyetlerini sona erdirecek.

Yapılan açıklamada “Diğer basım tesislerimizde yeterli kapasite olması nedeniyle Şirketimizin basım kapasitesi üzerinde herhangi bir etkisi olmayacaktır. Verimlilik artışı sağlamak için dışarıda fason üretim alternatifleri de bu kapsamda değerlendirilecektir” denildi.

7 ŞEHİRDE TESİSİ VARDI

Kapanmayla birlikte baskı birimindeki 105 çalışanın iş akitleri feshedilecek, 15 milyon liralık kıdem ve ihbar tazminatı ödenecek.

Demirören Holding’e bağlı DPC’nin İstanbul dışında Ankara, İzmir, Antalya, Trabzon, Adana ve Almanya’nın Frankfurt şehrinde üretim tesisi bulunuyor.

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