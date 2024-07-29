Demirören Medya'da deprem gibi ayrılık. Genel Müdür 'kendi isteğimle ayrıldım’ dedi Sığırcıklar bile inanmadı

Türkiye’nin en büyük yayın grubu Demirören Medya Grubu bünyesindeki DHA'da (Demirören Haber Ajansı) beklenen üst düzey bir ayrılık artık resmileşti.

46 yıllık gazetecilik kariyerinin 33 yılını yöneticilik yaparak geçiren Celal Korkut, ekibine gönderdiği maille emekli olduğunu ve DHA ile yollarını ayırdığını duyurdu. Korkut'un mailinde "kendi isteğiyle" emekli olduğunu belirtmesi dikkat çekti.

VEDA MESAJI

Celal Korkut, "Veda" başlıklı mailinde şu ifadeleri kullandı:

"Çok değerli çalışma arkadaşlarım, bugün itibariyle sizlere veda ediyorum. Kendi isteğimle emekli oldum ve DHA'dan, sizlerden ayrılıyorum. 5 Mart 2021 tarihinden bu yana birlikte çok güzel işlere imza attık. Güzel günler yaşadık, depremde Hatay muhabirimiz İzzet Nazlı ve ailesinin acısını birlikte yaşadık. İş sırasında kırgınlıklar yaşamış olsak da hepsi geride kaldı. Hepinize, tüm çalışma arkadaşlarınıza ailelerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu ve başarılarla dolu günler diliyorum. Hakkınızı helal edin, benden yana varsa da hepinize helal olsun."

ROJDA ALTINTAŞ KULİSİ GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞMÜŞTÜ

Celal Korkut'un vedasına dair detayları ilk kez gündeme getirmiş ve ayrılığın, Korkut'un "Rojda Altıntaş" sürecini iyi yönetememesi nedeniyle gerçekleştiği öne sürülmüştü.

CELAL KORKUT KİMDİR?

Celal Korkut, 1978'de Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi 2. sınıfta okurken Hürriyet gazetesinde stajyer olarak mesleğe başladı. Stajdan sonra polis adliye muhabiri olarak devam etti. Yıllarca polis adliye muhabirliği yaptıktan sonra İstihbarat Şef Yardımcılığı, İstihbarat Şefi ve en son İstihbarat Büro'da olmak üzere 43 yıl Hürriyet gazetesinde çalıştı. 2021 yılında DHA'dan gelen Genel Müdürlük teklifi ile buraya transfer oldu.