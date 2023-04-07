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Ziraat Bankası Araplardan borç aldı. Demirören paraları ödemezken olacağı buydu

Araplar, Ziraat Bankası'na 1,3 Milyar dolar borç verdi. Bu borçlanmanın adı ise Sendikasyon kredisi. Ne kadara mal olacak belli değil. Çünkü kredinin maliyetiyle ilgili hiçbir detaya yer verilmedi. Sendikasyon kredisinin anlamına gelince; bir çeşit borçlanma...

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 13:41
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Demirören paraları ödemezken olacağı buydu. Ziraat Bankası Araplardan borç aldı

Ziraat Bankası Araplardan borç aldı. Demirören paraları ödemezken olacağı buydu
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Araplar musluğu açtı, Ziraat Bankası Birleşik Arap Emirlikleri kökenli 2 bankadan sendikasyon kredisi adı altında 1,3 milyar dolar borç aldı. Kredinin adı Sendikasyon...Sendikasyon Kredisinin anlamı ise bir çeşit borçlanma. Ziraat Bankası'nın aldığı bu sendikasyon kredisi'nin iki dönemli...İlk dönemi 367 gün vadeli. Sendikasyon kredisi adı altında gerçekleştirilen borçlanmada, kredi maliyetine ilişkin detaylara ise hiç değinilmedi bile... 

ZİRAAT BANKASI AÇIKLAMA YAPTI

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, banka, 423 milyon dolar ve 779 milyon euro olmak üzere toplamda 1,3 milyar dolarlık sendikasyon kredisi temin ederek, geçen yıl sağladığı krediyi yüzde 103 oranında yeniledi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, iki dilimden oluşan 367 gün vadeli kredinin koordinatörlüğünü Abu Dhabi Commercial Bank PJSC ve Emirates NBD Capital Limited gerçekleştirirken, Emirates NBD Capital Limited ve Standard Chartered Bank sürdürülebilirlik koordinatörleri olarak görev aldı.Her iki bankanın da kökeni Birleşik Arap Emirlikleri...Standart Chartered Bank ise İngiltere kökenli.

Küresel belirsizliklerin ve gelişmiş ülke kaynaklı bankacılık risklerinin artış gösterdiği zorlu piyasa koşullarına karşın  Birleşik Arap Emirlikleri'nin başı çektiği 25 ülkeden 52 bankanın yüksek ilgisiyle yenilenen kredi, Türkiye'de bir banka tarafından tek seferde sağlanan, en büyük ve en geniş katılımlı sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi olma özelliğini taşıyor.

Kredi anlaşması çerçevesinde, şubatta yaşanan depremin etkilerinin azaltılması amacıyla devreye alınan Deprem Destek Paketleri kapsamında kullandırılan krediler sürdürülebilirlik performans kriteri (ESG KPI) olarak belirlendi.

ZİRAAT BANKASI GENEL MÜDÜRÜ'NDEN AÇIKLAMA

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, küresel resesyon endişelerinin arttığı, jeopolitik koşullardaki belirsizliğin sürdüğü ve gelişmiş ülke bankacılık risklerinin ön plana çıktığı piyasa koşullarına rağmen, sendikasyon kredisine bu yıl farklı coğrafyalardan 13 yeni bankanın iştirak ettiğini ve toplamda 52 uluslararası bankanın katıldığını belirtti.

Deprem Destek Paketi kredilerinin sürdürülebilirlik kriteri olarak belirlenmesine işaret eden Çakar, "Bu konuda uluslararası muhabir bankaların da sürece duyarlılığını ve yapmış oldukları sosyal katkıyı memnuniyetle gözlemledik." değerlendirmesinde bulundu.

Çakar, sendikasyon kredisine gösterilen yoğun ilginin, sağlam finansal yapıya, istikrarlı büyümeye ve etkin risk yönetimine sahip Türk bankacılık sektörüne ve sektörün en büyük oyuncusu olan Ziraat Bankası'na güvenin bir yansıması olduğunu vurguladı.

Temin ettikleri bu kaynakla dış ticaretin finansmanına katkı sağlamayı sürdüreceklerini kaydeden Çakar, şu ifadeleri kullandı:

"Çok iyi biliyoruz ki kararlı ve etkin finansal aracılık yaklaşımımız ile sorumlu ve sürdürülebilir bankacılık anlayışımız, bireyler ve şirketlerin finansman ihtiyaçlarını karşılayarak ülkemizin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamaya devam edecektir. Son yıllarda artan dış ticaret payımızı, dış finansmanda derinleşme ve çeşitlendirme yönünde atacağımız adımlarla ileriye taşımayı ve muhabir bankalar, uluslararası yatırımcılar ve tüm dış paydaşlarımızla yakın iş birliğimizi kararlılıkla sürdüreceğimizi belirtmek isterim. Bu vesile ile başta koordinatör bankalarımız olmak üzere, bu büyük krediye destek olan tüm muhabir bankalarımıza teşekkür ediyorum."

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, yaptığı açıklamada, sendikasyon kredisiyle ilgili hiçbir detaya değinmedi

SENDİKASYON KREDİSİ NEDİR

Sendikasyon kredisi bir borçlanma şeklidir. Genellikle uluslararası güvenilir bankalar tarafından verilir. Kredi, aracı bir banka ("arranger") tarafından ayarlanır. Bu kredilerin taşıdığı ek faize "spread" adı verilir. Krediyi talep eden kurum açısından bu kredi türü, kurumun uluslararası firmalardan meydana gelen bir konsorsiyum tarafından incelenmesini ve yüksek miktarda finansman kullanımına hak kazanması anlamında olduğundan, prestij ve güven unsuru olarak ifade edilmektedir.

Sendikasyon kredisinin faiz oranları LIBOR oranına göre belirlenmektedir. Yani bunun açılımı London Interbank Offered Rate demektir. 

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